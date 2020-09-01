Maskne: Conheça o problema de pele que surgiu na pandemia e saiba como tratá-lo

As erupções aparecem em locais específicos, coincidindo com a área do rosto ocupada pela máscara Crédito: Freepik

As máscaras se tornaram um item de proteção obrigatório. Mas, ao que tudo indica, o uso delas, por longos períodos, pode acarretar uma nova patologia na pele, denominada pelos dermatologistas como maskne, uma junção entre as palavras mask (máscara em inglês) e acne.

A maskne é gerada pelo fato de as máscaras estarem obstruindo demais a pele. E essa obstrução tem causado um quadro de excesso de oleosidade e de acne", explica a dermatologista Ana Flávia Moll.

Além disso, o tipo de tecido e o tempo prolongado com o acessório pode contribuir para que essa região do rosto fique mais abafada, proporcionando a proliferação de bactérias que prejudicam a saúde cutânea, de acordo com a médica.

Sobre os efeitos da maskne na pele, a dermatologista Fernanda Nichelle observa que as erupções aparecem em locais específicos, coincidindo com a área do rosto ocupada pela máscara. As lesões são determinadas. Geralmente ao redor da boca há um aumento na oleosidade e, em alguns casos, o aumento de sensibilidade na região.

Para quem pensa que essa nova patologia está associada somente a pessoas com pele oleosa está enganado. As peles oleosas sempre terão uma tendência maior à acne. No entanto, temos encontrado este tipo de lesão em todos os tipos de pele, explica a médica.

Ana Flávia Moll indica que as máscaras sejam trocadas a cada duas horas para evitar o abafamento da região cutânea Crédito: divulgação

"Mas é importante que fique claro: a gente tem que usar máscara, melhor se proteger do vírus e tratar a acne" Ana Flávia Moll - dermatologista

Como tratar a maskne

É sabido que não vamos parar de usar a máscara tão cedo. Para prevenir as masknes, a dermatologista Ana Flávia Moll recomenda não ficar com a mesma máscara durante muito tempo, porque além de perder a eficácia contra o vírus, devido a umidade, ela também pode aumentar a oleosidade. E destaca a importância da escolha do material da máscara: "O algodão é o ideal. Tecidos sintéticos tendem a abafar e a agravar o quadro da acne, alerta.