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Maskne: Conheça o problema de pele que surgiu na pandemia e saiba como tratá-lo

As máscaras continuam sendo fundamentais no combate ao coronavírus, mas o uso delas tem provocado lesões na pele, em função da obstrução de poros e do excesso de oleosidade

Publicado em 01 de Setembro de 2020 às 12:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 set 2020 às 12:54
Mulher de máscara facial em casa olhando o celular
As erupções aparecem em locais específicos, coincidindo com a área do rosto ocupada pela máscara Crédito: Freepik
As máscaras se tornaram um item de proteção obrigatório. Mas, ao que tudo indica, o uso delas, por longos períodos, pode acarretar uma nova patologia na pele, denominada pelos dermatologistas como maskne, uma junção entre as palavras mask (máscara em inglês) e acne. 
A maskne é gerada pelo fato de as máscaras estarem obstruindo demais a pele. E essa obstrução tem causado um quadro de excesso de oleosidade e de acne", explica a dermatologista Ana Flávia Moll. 
Além disso, o tipo de tecido e o tempo prolongado com o acessório pode contribuir para que essa região do rosto fique mais abafada, proporcionando a proliferação de bactérias que prejudicam a saúde cutânea, de acordo com a médica. 
Sobre os efeitos da maskne na pele, a dermatologista Fernanda Nichelle observa que as erupções aparecem em locais específicos, coincidindo com a área do rosto ocupada pela máscara. As lesões são determinadas. Geralmente ao redor da boca há um aumento na oleosidade e, em alguns casos, o aumento de sensibilidade na região.
Para quem pensa que essa nova patologia está associada somente a pessoas com pele oleosa está enganado. As peles oleosas sempre terão uma tendência maior à acne. No entanto, temos encontrado este tipo de lesão em todos os tipos de pele, explica a médica.
Ana Flávia Moll, dermatologista
Ana Flávia Moll indica que as máscaras sejam trocadas a cada duas horas para evitar o abafamento da região cutânea Crédito: divulgação
"Mas é importante que fique claro: a gente tem que usar máscara, melhor se proteger do vírus e tratar a acne"
Ana Flávia Moll - dermatologista

Como tratar a maskne

É sabido que não vamos parar de usar a máscara tão cedo. Para prevenir as masknes, a dermatologista Ana Flávia Moll recomenda não ficar com a mesma máscara durante muito tempo, porque além de perder a eficácia contra o vírus, devido a umidade, ela também pode aumentar a oleosidade. E destaca a importância da escolha do material da máscara: "O algodão é o ideal. Tecidos sintéticos tendem a abafar e a agravar o quadro da acne, alerta. 
Já a dermatologista Fernanda Nichelle destaca uma boa limpeza da pele para evitar as erupções cutâneas, aliada à limpeza das máscaras. O ideal é manter a pele limpa e arejada sempre que possível, e manter a máscara sempre higienizada. Caso ocorra a acne, deve-se procurar um médico para determinar o melhor tratamento que poderá ser tópico ou oral, informa.

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