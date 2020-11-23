Veja 10 alimentos que favorecem os cuidados com a pele

Couve-flor.

Ela possui alta propriedade antioxidante e detoxificante, ajudando a reduzir a hiperpigmentação da pele e a estimular a produção de colágeno e a renovação celular. Como resultado, a pele torna-se mais uniforme, sendo também um importante coadjuvante no tratamento de cicatrizes de acne. É extremamente nutritiva, contendo as vitaminas A, B6, C e K, minerais como magnésio, cálcio e potássio e ainda compostos bioativos sulfurados e nitrogenados. Além disso, também é rica em fibras e tem baixa caloria.

É rica em betacaroteno, que contém retinol, um ativo derivado da vitamina A conhecido por combater a acne e reduzir rugas e linhas de expressão. É capaz também de proteger a pele contra despigmentação, obstrução dos poros e inflamação causada pelos radicais livres.

Age como um adstringente natural capaz de conferir firmeza e clarear a pele. Pode fazer milagres para a pele quando ingerido, já que é capaz de aumentar a produção de colágeno, combater os radicais livres e reduzir cicatrizes de acne. Até mesmo a casca possui propriedades benéficas, por conta da presença dos flavonoides, que são anticarcinogênicos, ou seja, previnem a formação de tumores. Só não é recomendado o seu uso tópico, devido a sua acidez, que pode causar manchas e queimaduras na pele, quando exposto ao sol.

Ela é capaz de suavizar a pele e restaurar seu pH. Além disso, por conter grande quantidade de fibras e zinco, o alimento ainda ajuda a regular a quantidade de oleosidade produzida pelas glândulas sebáceas presentes na pele. É também rica em enzimas e alfa-hidroxiácidos.

Morango, cereja, mirtilo, framboesa e amora também estão na lista de benéficas para a pele, pois são ricas em polifenóis e outros antioxidantes como a Vitamina C. Além de ajudarem na uniformização do tom de pele e no combate aos radicais livres, as frutas vermelhas ainda melhoram a saúde cerebral, diminuem o colesterol, regulam os níveis de açúcar no sangue e a atividade intestinal e reduzem o risco de doenças cardiovasculares e diabetes.

Alimentos de baixo índice glicêmico, como grão-de-bico, feijão, lentilha e amendoim, são a aposta ideal para se ter uma pele limpa. Além de evitar o aparecimento de acne e outras doenças, os alimentos de baixo índice glicêmico ainda promovem maior saciedade após as refeições, retardando o aparecimento da fome e prevenindo a obesidade.

Ele possui uma enzima chamada papaína, que é capaz de promover a renovação celular, desobstruir poros, hidratar a pele, amenizar cicatrizes de acne e ainda prevenir o aparecimento de cravos e espinhas. A fruta é rica em nutrientes, como potássio, magnésio e vitamina A e C, que ajudam a melhorar a elasticidade e a firmeza da pele e reduzem a aparência de rugas e linhas de expressão.

Uma xícara de quinoa cozida tem de 17 a 27 gramas de fibra, o que favorece a atividade intestinal e diminui a constipação. Com isso, as toxinas serão eliminadas de seu organismo regularmente, resultando em uma pele limpa e uniforme.

São ricos em ômega-3, um tipo de gordura capaz de proteger a pele dos danos solares, prevenindo assim o envelhecimento precoce e o aparecimento de câncer de pele e manchas. Apesar de ser possível conseguir ômega-3 consumindo peixes como anchova, sardinha, corvina e cavala, a melhor forma de ingeri-lo é com o salmão selvagem com pele, que também é rico em antioxidantes, proteína, vitamina B, potássio e selênio.