Veja 10 alimentos que favorecem os cuidados com a pele

Couve, abóbora, frutas vermelhas, mamão... Alguns alimentos, além de contribuir com a saúde, também podem ajudar quando o assunto é o cuidado com a pele. O consumo adequado, segundo especialistas, contribui para uma pele com boa elasticidade, firmeza, hidratação, além de mais iluminada e sem rugas ou manchas. Os profissionais dizem que investir numa alimentação balanceada ajuda a manter o tecido cutâneo bonito e saudável.
A dermatologista Livia Borges, da Santé Dermatologia e Estética, explica que a dieta alimentar tem um papel fundamental nos cuidados com a pele. Alguns componentes são essenciais, como as fibras de colágeno e elastina, para deixá-la com um bom aspecto. É importante investir em alimentos ricos em nutrientes capazes de manter as células e tecidos da pele saudáveis. A regularidade no consumo deles não apenas em alguns meses, mas em um ou dois anos define a aparência e a qualidade do tecido cutâneo, explica.
A nutricionista Fernanda Pignaton diz que legumes e verduras, além de líquidos, são importantes para ajudar a combater o envelhecimento e renovar as células epidérmicas. As escolhas no cardápio devem favorecer as preparações, contendo alimentos com vitaminas A, C e E, pois eles têm ação antioxidante e antibactericida. Também deve-se acrescentar à rotina produtos que contenham fibras, como a aveia, para manter o intestino funcionando bem. Ele é o responsável por absorver todos os nutrientes que ingerimos e fazê-los entrar no nosso corpo, conta.
Dentre os alimentos que devem passar longe da dieta com o objetivo de ter uma pele mais saudável está o açúcar. Quando ele é consumido em maior quantidade, ocorre uma reação nas células, chamada glicação, que está diretamente relacionada ao envelhecimento da pele, destaca Livia. As profissionais listaram 10 alimentos que ajudam a manter uma pele bonita e saudável. Confira!
10 ALIMENTOS QUE AJUDAM A MANTER A PELE BONITA
Couve-flor.
Ela possui alta propriedade antioxidante e detoxificante, ajudando a reduzir a hiperpigmentação da pele e a estimular a produção de colágeno e a renovação celular. Como resultado, a pele torna-se mais uniforme, sendo também um importante coadjuvante no tratamento de cicatrizes de acne. É extremamente nutritiva, contendo as vitaminas A, B6, C e K, minerais como magnésio, cálcio e potássio e ainda compostos bioativos sulfurados e nitrogenados. Além disso, também é rica em fibras e tem baixa caloria.
É rica em betacaroteno, que contém retinol, um ativo derivado da vitamina A conhecido por combater a acne e reduzir rugas e linhas de expressão. É capaz também de proteger a pele contra despigmentação, obstrução dos poros e inflamação causada pelos radicais livres.
Age como um adstringente natural capaz de conferir firmeza e clarear a pele. Pode fazer milagres para a pele quando ingerido, já que é capaz de aumentar a produção de colágeno, combater os radicais livres e reduzir cicatrizes de acne. Até mesmo a casca possui propriedades benéficas, por conta da presença dos flavonoides, que são anticarcinogênicos, ou seja, previnem a formação de tumores. Só não é recomendado o seu uso tópico, devido a sua acidez, que pode causar manchas e queimaduras na pele, quando exposto ao sol.
Ela é capaz de suavizar a pele e restaurar seu pH. Além disso, por conter grande quantidade de fibras e zinco, o alimento ainda ajuda a regular a quantidade de oleosidade produzida pelas glândulas sebáceas presentes na pele. É também rica em enzimas e alfa-hidroxiácidos.
Morango, cereja, mirtilo, framboesa e amora também estão na lista de benéficas para a pele, pois são ricas em polifenóis e outros antioxidantes como a Vitamina C. Além de ajudarem na uniformização do tom de pele e no combate aos radicais livres, as frutas vermelhas ainda melhoram a saúde cerebral, diminuem o colesterol, regulam os níveis de açúcar no sangue e a atividade intestinal e reduzem o risco de doenças cardiovasculares e diabetes.
Alimentos de baixo índice glicêmico, como grão-de-bico, feijão, lentilha e amendoim, são a aposta ideal para se ter uma pele limpa. Além de evitar o aparecimento de acne e outras doenças, os alimentos de baixo índice glicêmico ainda promovem maior saciedade após as refeições, retardando o aparecimento da fome e prevenindo a obesidade.
Ele possui uma enzima chamada papaína, que é capaz de promover a renovação celular, desobstruir poros, hidratar a pele, amenizar cicatrizes de acne e ainda prevenir o aparecimento de cravos e espinhas. A fruta é rica em nutrientes, como potássio, magnésio e vitamina A e C, que ajudam a melhorar a elasticidade e a firmeza da pele e reduzem a aparência de rugas e linhas de expressão.
Uma xícara de quinoa cozida tem de 17 a 27 gramas de fibra, o que favorece a atividade intestinal e diminui a constipação. Com isso, as toxinas serão eliminadas de seu organismo regularmente, resultando em uma pele limpa e uniforme.
São ricos em ômega-3, um tipo de gordura capaz de proteger a pele dos danos solares, prevenindo assim o envelhecimento precoce e o aparecimento de câncer de pele e manchas. Apesar de ser possível conseguir ômega-3 consumindo peixes como anchova, sardinha, corvina e cavala, a melhor forma de ingeri-lo é com o salmão selvagem com pele, que também é rico em antioxidantes, proteína, vitamina B, potássio e selênio.
Fonte de fibras, fósforo, magnésio, folato e vitamina B6, C e K, a couve-flor é rica em um poderoso aminoácido chamado histidina, que, assim como o ômega-3, impede que os raios ultravioletas causem danos na pele.