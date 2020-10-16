10 hábitos que aceleram o aparecimento de rugas e linhas de expressão

Fumar

A exposição solar desprotegida, ou seja, sem o uso de fotoprotetor é um dos principais agressores da pele e aceleradores do processo de envelhecimento. Isso porque a radiação solar leva a um dano cumulativo, promovendo a formação de radicais livres, deteriorando as fibras de colágeno e elastina e gerando danos ao DNA, o que favorece o surgimento de rugas, flacidez, manchas e até o câncer de pele, diz Isabel Piatti, Consultora Executiva em Estética e Inovação Cosmética e conselheira do Comitê Técnico de Inovação da Buona Vita. E algumas pessoas sofrem mais com os danos causados pelo sol que outras. Alguns indivíduos apresentam ainda maior suscetibilidade ao fotoenvelhecimento, como aqueles que apresentam uma variante do gene MMP1, que promove uma degradação do colágeno oito vezes maior que o normal após a exposição solar, destaca o geneticista Dr. Marcelo Sady.

O hábito de esfregar os olhos ou exagerar na força na hora de remover a maquiagem da região é realmente prejudicial para o tecido cutâneo, já que a ação pode causar danos à pele delicada dos olhos, favorecendo o surgimento de rugas, flacidez e olheiras, alerta a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia

De acordo com a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Isaps (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), dormir com o rosto virado 100% para o travesseiro ou sempre do mesmo lado pode formar rugas estáticas devido à pressão e atrito causado pelo contato do rosto com o travesseiro. Dessa forma, acabamos envelhecendo mais assimetricamente, com demarcações mais profundas dos sulcos, das linhas e das rugas, destaca. Mas é possível prevenir as tais rugas do sono através de alguns cuidados básicos, como sempre por dormir de barriga para cima. Mas para aqueles que não possuem o costume de dormir nessa posição e tem dificuldade em mudar a forma como dormem é interessante, por exemplo, trocar fronhas de algodão por fronhas de cetim ou seda. Enquanto o algodão promove maior atrito na pele, o que facilita a formação de rugas e linhas de expressão, o cetim e a seda permitem que o rosto deslize sem tração, diminuindo o atrito e, consequentemente, a possibilidade de formação de rugas, destaca a médica.

O alto consumo de açúcar, independentemente da forma em que se encontra, pode acelerar o aparecimento de rugas, linhas de expressão e outros sinais da idade, já que a substância está diretamente ligada ao envelhecimento cutâneo. O açúcar causa um processo conhecido como glicação, no qual a molécula de açúcar se liga as fibras de colágeno e elastina, endurecendo-as. Como resultado, a pele torna-se flácida e surgem os sinais do envelhecimento, como rugas e linhas de expressão, explica a farmacêutica Mika Yamaguchi, diretora científica da Biotec Dermocosméticos. No entanto, como o açúcar está presente em grande parte dos alimentos, é possível apostar em ativos orais capazes de combater os efeitos da substância na pele, como o Glycoxil.

A falta de sono também colabora no aparecimento das rugas ou no aprofundamento das marcas de expressão. Isso porque o sono é um momento de restauração para a pele e outros órgãos do corpo. Logo, quando não dormimos direito não permitimos que as células sejam renovadas e os radicais livres eliminados. Isso tudo prejudica o aspecto da pele e predispõe o aparecimento de rugas, afirma o Dr. Mário Farinazzo, cirurgião plástico membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).

Se você é daquelas pessoas que tem a mania de franzir os olhos para tentar ler algo, é importante que você visite um oftalmologista o quanto antes, pois, além de prejudicar a visão, esse hábito também pode favorecer o surgimento de linhas de expressão. Isso porque as rugas que se formam na testa e ao redor dos olhos quando você contrai os músculos da face para enxergar algo, com o tempo, tornam-se permanentes, explica a Dra. Claudia Marçal, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia. Da mesma forma que com os óculos de grau, quando não utilizamos os óculos de sol a tendência é tencionarmos os músculos para deixar os olhos semicerrados e protegê-los da radiação solar, o que, a longo prazo, faz com que as linhas de expressão nessa área tornem-se mais evidentes.

O bico que formamos com a boca para fumar, tomar água diretamente da garrafa ou usar um canudinho para ingerir líquidos favorece o surgimento de rugas na região. Inicialmente, esse hábito gera pequenas demarcações momentâneas na região perioral devido a movimentação da musculatura. Porém, com o passar do tempo, essas contrações musculares, combinadas ao envelhecimento cutâneo natural, marcam a pele definitivamente e fazem com que essas linhas, que apareciam apenas com a realização do movimento, tornem-se estáticas, ficando evidentes mesmo com os lábios em repouso e marcando precocemente essa região com sinais do envelhecimento, explica o Dr. Mário Farinazzo.

O consumo de bebidas alcoólicas favorece um processo inflamatório na pele que, a longo prazo, pode causar envelhecimento precoce, com o surgimento de rugas, flacidez e linhas de expressão, diz a Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E, quanto mais elevado o teor alcóolico da bebida, mais intenso o dano causado e mais difícil a recuperação da pele.

O movimento constante de olhar para baixo para checar o celular pode favorecer o surgimento de rugas na região do pescoço. Isso porque a pele do pescoço é muito fina e praticamente sem glândulas sebáceas, além de sofrer constantemente com a movimentação natural da região. Dessa forma, as pequenas linhas que surgem quando inclinamos a cabeça para baixo a fim de olhar o celular, tablet ou outro dispositivo, com o passar do tempo, vão se acentuando e adquirem o status de rugas e sulcos bastante marcados, como se fossem verdadeiros colares cervicais horizontais, afirma a Dra. Claudia Marçal.