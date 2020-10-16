10 hábitos que aceleram o aparecimento de rugas e linhas de expressão

O envelhecimento da pele e o aparecimento de rugas e linhas de expressão são processos naturais do nosso organismo e ocorrem em todas as pessoas mais cedo ou mais tarde, sendo influenciados principalmente pela genética. A genética possui influência direta sobre a pele, já que afeta sua qualidade, velocidade de regeneração e resistência ao sol, além de também definir a rapidez com que o colágeno e a elastina são quebrados e deixam de ser produzidos, afirma o geneticista Dr. Marcelo Sady, Pós-Doutor em Genética e diretor geral da Multigene.
No entanto, certos hábitos também podem contribuir para o surgimento desses sinais. Quer saber que hábitos são esses? Reunimos um time de especialistas para apontar as principais ações que realizamos em nosso dia-a-dia e influenciam diretamente no surgimento de rugas e linhas de expressão. Confira:
Fumar
A exposição solar desprotegida, ou seja, sem o uso de fotoprotetor é um dos principais agressores da pele e aceleradores do processo de envelhecimento. Isso porque a radiação solar leva a um dano cumulativo, promovendo a formação de radicais livres, deteriorando as fibras de colágeno e elastina e gerando danos ao DNA, o que favorece o surgimento de rugas, flacidez, manchas e até o câncer de pele, diz Isabel Piatti, Consultora Executiva em Estética e Inovação Cosmética e conselheira do Comitê Técnico de Inovação da Buona Vita. E algumas pessoas sofrem mais com os danos causados pelo sol que outras. Alguns indivíduos apresentam ainda maior suscetibilidade ao fotoenvelhecimento, como aqueles que apresentam uma variante do gene MMP1, que promove uma degradação do colágeno oito vezes maior que o normal após a exposição solar, destaca o geneticista Dr. Marcelo Sady.
O hábito de esfregar os olhos ou exagerar na força na hora de remover a maquiagem da região é realmente prejudicial para o tecido cutâneo, já que a ação pode causar danos à pele delicada dos olhos, favorecendo o surgimento de rugas, flacidez e olheiras, alerta a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia
De acordo com a cirurgiã plástica Dra. Beatriz Lassance, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e da Isaps (International Society of Aesthetic Plastic Surgery), dormir com o rosto virado 100% para o travesseiro ou sempre do mesmo lado pode formar rugas estáticas devido à pressão e atrito causado pelo contato do rosto com o travesseiro. Dessa forma, acabamos envelhecendo mais assimetricamente, com demarcações mais profundas dos sulcos, das linhas e das rugas, destaca. Mas é possível prevenir as tais rugas do sono através de alguns cuidados básicos, como sempre por dormir de barriga para cima. Mas para aqueles que não possuem o costume de dormir nessa posição e tem dificuldade em mudar a forma como dormem é interessante, por exemplo, trocar fronhas de algodão por fronhas de cetim ou seda. Enquanto o algodão promove maior atrito na pele, o que facilita a formação de rugas e linhas de expressão, o cetim e a seda permitem que o rosto deslize sem tração, diminuindo o atrito e, consequentemente, a possibilidade de formação de rugas, destaca a médica.
O alto consumo de açúcar, independentemente da forma em que se encontra, pode acelerar o aparecimento de rugas, linhas de expressão e outros sinais da idade, já que a substância está diretamente ligada ao envelhecimento cutâneo. O açúcar causa um processo conhecido como glicação, no qual a molécula de açúcar se liga as fibras de colágeno e elastina, endurecendo-as. Como resultado, a pele torna-se flácida e surgem os sinais do envelhecimento, como rugas e linhas de expressão, explica a farmacêutica Mika Yamaguchi, diretora científica da Biotec Dermocosméticos. No entanto, como o açúcar está presente em grande parte dos alimentos, é possível apostar em ativos orais capazes de combater os efeitos da substância na pele, como o Glycoxil.
A falta de sono também colabora no aparecimento das rugas ou no aprofundamento das marcas de expressão. Isso porque o sono é um momento de restauração para a pele e outros órgãos do corpo. Logo, quando não dormimos direito não permitimos que as células sejam renovadas e os radicais livres eliminados. Isso tudo prejudica o aspecto da pele e predispõe o aparecimento de rugas, afirma o Dr. Mário Farinazzo, cirurgião plástico membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP).
Se você é daquelas pessoas que tem a mania de franzir os olhos para tentar ler algo, é importante que você visite um oftalmologista o quanto antes, pois, além de prejudicar a visão, esse hábito também pode favorecer o surgimento de linhas de expressão. Isso porque as rugas que se formam na testa e ao redor dos olhos quando você contrai os músculos da face para enxergar algo, com o tempo, tornam-se permanentes, explica a Dra. Claudia Marçal, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia e da Academia Americana de Dermatologia. Da mesma forma que com os óculos de grau, quando não utilizamos os óculos de sol a tendência é tencionarmos os músculos para deixar os olhos semicerrados e protegê-los da radiação solar, o que, a longo prazo, faz com que as linhas de expressão nessa área tornem-se mais evidentes.
O bico que formamos com a boca para fumar, tomar água diretamente da garrafa ou usar um canudinho para ingerir líquidos favorece o surgimento de rugas na região. Inicialmente, esse hábito gera pequenas demarcações momentâneas na região perioral devido a movimentação da musculatura. Porém, com o passar do tempo, essas contrações musculares, combinadas ao envelhecimento cutâneo natural, marcam a pele definitivamente e fazem com que essas linhas, que apareciam apenas com a realização do movimento, tornem-se estáticas, ficando evidentes mesmo com os lábios em repouso e marcando precocemente essa região com sinais do envelhecimento, explica o Dr. Mário Farinazzo.
O consumo de bebidas alcoólicas favorece um processo inflamatório na pele que, a longo prazo, pode causar envelhecimento precoce, com o surgimento de rugas, flacidez e linhas de expressão, diz a Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. E, quanto mais elevado o teor alcóolico da bebida, mais intenso o dano causado e mais difícil a recuperação da pele.
O movimento constante de olhar para baixo para checar o celular pode favorecer o surgimento de rugas na região do pescoço. Isso porque a pele do pescoço é muito fina e praticamente sem glândulas sebáceas, além de sofrer constantemente com a movimentação natural da região. Dessa forma, as pequenas linhas que surgem quando inclinamos a cabeça para baixo a fim de olhar o celular, tablet ou outro dispositivo, com o passar do tempo, vão se acentuando e adquirem o status de rugas e sulcos bastante marcados, como se fossem verdadeiros colares cervicais horizontais, afirma a Dra. Claudia Marçal.
O tabagismo é um dos principais fatores envolvidos no envelhecimento da pele, pois a nicotina e o alcatrão entopem os capilares mais finos e prejudicam a microcirculação de todo o organismo, inclusive da pele. Isso leva a uma diminuição da irrigação da pele com consequente redução da oxigenação, hidratação e nutrição, o que, além de acelerar o processo de envelhecimento e o aparecimento de rugas, também torna a pele mais opaca, sem viço e acinzentada, explica a farmacêutica Mika Yamaguchi, diretora científica da Biotec Dermocosméticos.
Mas, ainda que esses hábitos sejam eliminados de sua rotina, é preciso ressaltar que o envelhecimento da pele é um processo natural que ocorre com todas as pessoas. Logo, é importante também investir em uma rotina diária de cuidados com a pele, que deve focar, principalmente, na hidratação e fotoproteção. Na hidratação, um dos elementos mais importantes é o uso do ácido hialurônico, em alto e baixo peso molecular, que pode ser enriquecido com açúcares que ajudem a segurar água na pele. Além disso, é importante também investir em antioxidantes, como resveratrol, alistin, vitamina C, vitamina E e ácido ferúlico, que vão ajudar a combater o estresse oxidativo e os danos provocados pela radiação solar, aconselha a Dra. Claudia Marçal.
A fotoproteção diária também é indispensável. Para isso, o ideal é optar por um produto que contenha, no mínimo, FPS 30, que deve ser reaplicado a cada duas horas, complementa a dermatologista. Além do regime de skincare tópico, é interessante também apostar no tratamento oral, que pode ser realizado, por exemplo, com substâncias que estimulem a produção de colágeno, como o Exsynutriment. Existem também substâncias que complementam a proteção solar e podem ser encontradas inclusive em alimentos, como o licopeno, a astaxantina e a luteína, aconselha a médica.
Por fim, lembre-se que a consulta regular com um médico especializado é a melhor maneira de combater o surgimento dos sinais da idade, afinal, apenas ele poderá realizar uma avaliação de sua pele e indicar a rotina skincare mais adequada para suas necessidades.