Skincare: saiba quais cuidados devem ser diários, semanais ou mensais

Alguns cuidados, quando realizados na frequência errada, podem até ser prejuciais à saúde da pele Crédito: Shiny Diamond/Pexels

Muitas coisas podem influenciar a aceleração do envelhecimento da pele. Sol, frio, tempo seco, poluição, poeira, produtos químicos, má alimentação, cigarro, insônia, radicais livres, enfim, tudo isso pode fazer um mal extremo para a pele. De maneira geral, o sol é responsável por cerca de 80 a 90% do envelhecimento da pele.

Entretanto, alguns indivíduos apresentam maior suscetibilidade ainda ao fotoenvelhecimento, que é quando a pele envelhece prematuramente devido à exposição solar em excesso. Por exemplo, alguns indivíduos podem apresentar uma variante do gene MMP1 que leva a maior produção da enzima MMP1, que em excesso, degrada o colágeno, que é um constituinte importantíssimo da pele, levando à formação de rugas, afirma o geneticista Dr. Marcelo Sady, Pós-Doutor em Genética e diretor geral Multigene. Para piorar, nem sempre colocamos em prática o plano de ataque contra o inimigo: os cuidados diários, semanais e mensais com a pele. E são tantos produtos disponíveis no mercado, que é difícil saber até por onde começar.

É primordial visitar um dermatologista, que vai prestar atenção a alguns fatores como: idade, tipo de pele, nível de agressão cutânea sofrida no dia-a-dia e o tratamento adequado. De uma maneira geral, várias providências devem ser tomadas, cada uma com sua periodicidade, diz a dermatologista Dra. Claudia Marçal, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Um exame genético pode ser ainda mais eficiente nesses casos. Com o resultado do exame, a indicação médica é mais precisa para escolher os ingredientes ativos nas concentrações ideais para tratar essas alterações, afirma o geneticista. Abaixo, descubra o que pode ser feito em casa, na periodicidade correta, para rejuvenescer sua pele:

CUIDADOS DIÁRIOS

O primeiro cuidado com a pele é higienizar bem o tecido cutâneo duas vezes ao dia, pela manhã e à noite. A seguir utilizar uma loção tônica que recupere o pH cutâneo e promova hidratação, ação calmante ou, se necessário, ação de controle da oleosidade, afirma a dermatologista Dra. Claudia Marçal. Segundo Isabel Piatti, especialista em Estética e Cosmetologia, conselheira do Comitê Técnico de Inovação da Buona Vita, no caso de peles mistas e secas é importante que o cosmético não contenha álcool, como a Loção Tônica, da Buona Vita. O produto restabelece o pH de peles normais, mistas ou secas, acentuando a sua renovação natural, pois contém em sua formulação emolientes naturais e extratos como o de ginseng, camomila, aloe vera e hera.

O creme para área dos olhos deve ser usado duas vezes ao dia, de manhã e à noite. As fórmulas devem ser específicas para essa área, na textura ideal para tratar as alterações que acometem a região. Logo em seguida, complementando o processo de limpeza e hidratação, é necessário usar um bom hidratante, quase sempre na forma de um sérum e, no caso das peles mais secas, cremes mais robustos que formem um filme na pele contra a perda de água transepidermal. Esse produto também pode ter efeito anti-idade, como Sustent C Pró-Collagen, da Ada Tina Italy.

Ele é um sérum concentrado anti-idade rico em peptídeos pró-colágênicos que age diretamente nas fibras de colágeno e elastina, estimulando sua produção para melhorar a sustentação da pele e assim reduzir rugas e linhas de expressão, combater a flacidez e recuperar a firmeza perdida, explica o farmacêutico Maurizio Pupo, diretor de Pesquisa e Desenvolvimento da Ada Tina Italy. A textura leve evita o aumento da oleosidade da pele.

Pela manhã, independente da época do ano, a dermatologista recomenda o uso do filtro solar com no mínimo FPS 30 e se a pele apresentar manchas procurar utilizar filtros com cor que protegem mais da luz visível. Os filtros devem conter proteção para UVB, UVA, INFRA RED, e luz visível em um conceito mais atualizado e abrangente, afirma a Dra Claudia. As fórmulas de fotoproteção podem conter, ainda, vitaminas como a A, E e C, antioxidantes e ativos calmantes que diminuem a hipersensibilidade, a predisposição à queimadura, eritema solar e fotoenvelhecimento.

Além disso, à noite sob a indicação de um especialista, iniciar o uso de vitamina C, alfa-hidroxiácidos e Vitamina A ácida associados ou não a clareadores dependendo da necessidade da pele em questão, que promovem efeito de renovação, aumento do Turn over celular e clareamento da pele, melhoram a perfusão sanguínea do tecido, destacam as células envelhecidas e estimulam a proliferação celular no tecido cutâneo, o que promove rejuvenescimento, melhora da textura da cor e da elasticidade da pele, destaca a dermatologista. Além disso, o uso de vitaminas orais como Exysnutriment, Bio-Arct e In.Cell podem melhorar a nutrição da pele e a ação anti-idade, potencializando muito o trabalho dos cremes.

CUIDADOS SEMANAIS

A esfoliação promove a retirada da camada superficial da pele, o que já é suficiente para homogeneizar sua aparência e aumentar a penetração do hidratante. Os esfoliantes devem ser espalhados em movimentos circulares, tomando o cuidado para não exagerar no atrito, pois pode provocar aprofundamento da esfoliação, formando cascas e manchas. Além disso, fique atento às fórmulas: Um bom esfoliante deve ter partículas de pequeno ou médio tamanho, uniformes e de preferência de origem natural, como a seda do arroz retirada da casca deste alimento, das sementes de apricot, linhaça e um triturado natural como as sementes de tâmara. Além disso, deve ter a capacidade de remover as impurezas sem agredir o tecido cutâneo por apresentar na sua formulação produtos calmantes anti-inflamatórios, hidratantes e antissépticos. O ideal é que seja na forma de um creme ou sabonete com estes grânulos que ajudem na higienização perfeita, afirma a dermatologista.

Outro cuidado semanal importante é o uso das máscaras faciais que, no geral, trazem ativos em alta concentração e que promovem uma oclusão na pele, facilitando a penetração dos ativos. Essas máscaras podem promover hidratação profunda como indicação para a pele seca; ação calmante no caso de peles com rosácea ou sensíveis; controle da oleosidade no caso de peles mais oleosas e com tendência à acne, afirma.

CUIDADOS MENSAIS