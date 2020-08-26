Skin fasting: rotina de cuidados com a pele em poucas etapas é tendência

Desde que começou a quarentena, o hábito de cuidar da pele passou a ser mais do que um simples momento de autocuidado e ganhou um status quase ritualístico. Muita gente que dava menos atenção a esse aspecto passou a olhar com mais carinho para o skincare.
Por outro lado, quem se importava até demais, e usava várias máscaras e cremes de uma só vez, resolveu dar uma pisada no freio - mas sem deixar de se cuidar.
A real é que o minimalismo chegou à pele e a tendência skin fasting tem conquistado cada vez mais adeptos. Trata-se de uma rotina de cuidados que conta com menos passos e produtos, um processo mais rápido e prático, porém mantendo a cútis saudável e bem cuidada.
Os cosméticos multifuncionais ganharam espaço, já que o objetivo é reduzir a quantidade de etapas e, para isso, é importante conhecer a sua pele e saber o que funciona no seu caso.
ROTINA DE BELEZA
Manter uma rotina de cuidados com a pele utilizando inúmeros produtos por dia é bem complicado e pode nem ser tão vantajoso como você pensa. Isso acaba reduzindo bastante a adesão ao tratamento da pele, até mesmo para quem adora inserir etapas nesse cronograma, afirma a dermatologista Pauline Lyrio, que atua no ramo há oito anos.
"Mesmo que se opte por aderir ao skin fasting, em que a proposta é focada em adotar o mínimo de produtos mas com alta eficácia, não é recomendado eliminar alguns passos do skincare."
A profissional ressalta que, independentemente do tipo de pele, o ideal é manter, no mínimo, alguns cuidados essenciais. São três cuidados diários indispensáveis: limpeza (duas vezes ao dia é o ideal), fotoproteção (com fator de proteção de no mínimo 30) e hidratação, explica.
OUTROS CUIDADOS
Além disso, é preciso levar em conta que cada pele é única, e conhecer o tipo e as necessidades da sua é fundamental. É claro que, dependendo de cada indivíduo, podem ser necessários outros cuidados mais específicos, como uso de ativos clareadores ou com ação anti-idade, afirma a dermatologista.
A grande dúvida que geralmente surge quando o assunto é skin fasting é sobre como aliar todos os processos em poucas etapas. O 'pulo do gato' é adotar produtos versáteis que já tenham combinações de ativos em suas fórmulas, como é o caso de hidratantes com fator de proteção ou hidratantes com ativos clareadores e anti-idade, e até mesmo produtos que condensem todos esses itens em suas formulações, orienta Pauline.
MAIS DE UMA FUNÇÃO
O hábito de escolher produtos com mais de uma função não é tão novo e você já deve ter se deparado com ele. Talvez, algum item assim já até faça parte da sua nécessaire. Um dos grandes aliados da rotina daquelas pessoas que não abrem mão de sair de casa sem uma base no rosto é o filtro solar com tonalizante, comenta a dermatologista.
Dessa forma, em vez de utilizarmos de seis a oito produtos por dia, por exemplo, conseguimos reduzir a quantidade de produtos e, assim, otimizamos aquelas três etapas básicas citadas anteriormente, finaliza.