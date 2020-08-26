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Skin fasting: rotina de cuidados com a pele em poucas etapas é tendência

Novo tratamento de beleza contempla quem tem pouco tempo para a rotina de skincare. Mas será que reduzir a quantidade de produtos para a pele funciona?

Publicado em 26 de Agosto de 2020 às 18:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2020 às 18:47
Pele bem cuidada: como hidratar
Rituais de beleza rápidos e funcionais são a aposta da vez Crédito: Shiny Diamond/Pexels
Desde que começou a quarentena, o hábito de cuidar da pele passou a ser mais do que um simples momento de autocuidado e ganhou um status quase ritualístico. Muita gente que dava menos atenção a esse aspecto passou a olhar com mais carinho para o skincare
Por outro lado, quem se importava até demais, e usava várias máscaras e cremes de uma só vez, resolveu dar uma pisada no freio - mas sem deixar de se cuidar.

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A real é que o minimalismo chegou à pele e a tendência skin fasting tem conquistado cada vez mais adeptos. Trata-se de uma rotina de cuidados que conta com menos passos e produtos, um processo mais rápido e prático, porém mantendo a cútis saudável e bem cuidada.
Os cosméticos multifuncionais ganharam espaço, já que o objetivo é reduzir a quantidade de etapas e, para isso, é importante conhecer a sua pele e saber o que funciona no seu caso.

ROTINA DE BELEZA

Manter uma rotina de cuidados com a pele utilizando inúmeros produtos por dia é bem complicado e pode nem ser tão vantajoso como você pensa. Isso acaba reduzindo bastante a adesão ao tratamento da pele, até mesmo para quem adora inserir etapas nesse cronograma, afirma a dermatologista Pauline Lyrio, que atua no ramo há oito anos.
"Mesmo que se opte por aderir ao skin fasting, em que a proposta é focada em adotar o mínimo de produtos mas com alta eficácia, não é recomendado eliminar alguns passos do skincare."
Pauline Lyrio - Dermatologista
A profissional ressalta que, independentemente do tipo de pele, o ideal é manter, no mínimo, alguns cuidados essenciais. São três cuidados diários indispensáveis: limpeza (duas vezes ao dia é o ideal), fotoproteção (com fator de proteção de no mínimo 30) e hidratação, explica.

OUTROS CUIDADOS

Além disso, é preciso levar em conta que cada pele é única, e conhecer o tipo e as necessidades da sua é fundamental. É claro que, dependendo de cada indivíduo, podem ser necessários outros cuidados mais específicos, como uso de ativos clareadores ou com ação anti-idade, afirma a dermatologista.
A grande dúvida que geralmente surge quando o assunto é skin fasting é sobre como aliar todos os processos em poucas etapas. O 'pulo do gato' é adotar produtos versáteis que já tenham combinações de ativos em suas fórmulas, como é o caso de hidratantes com fator de proteção ou hidratantes com ativos clareadores e anti-idade, e até mesmo produtos que condensem todos esses itens em suas formulações, orienta Pauline.

MAIS DE UMA FUNÇÃO

O hábito de escolher produtos com mais de uma função não é tão novo e você já deve ter se deparado com ele. Talvez, algum item assim já até faça parte da sua nécessaire. Um dos grandes aliados da rotina daquelas pessoas que não abrem mão de sair de casa sem uma base no rosto é o filtro solar com tonalizante, comenta a dermatologista.
Dessa forma, em vez de utilizarmos de seis a oito produtos por dia, por exemplo, conseguimos reduzir a quantidade de produtos e, assim, otimizamos aquelas três etapas básicas citadas anteriormente, finaliza.

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