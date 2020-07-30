Clean Beauty: 'onda verde' veio pra ficar no mercado da beleza

Cosméticos sustentáveis ganham cada vez mais destaque. Crédito: Getty Images

Desde o início do ano que o mercado de beleza mundial tem mostrado as mudanças que estão ocorrendo em relação à valorização do natural. Seja nas tendências de cabelos e make, os produtos também tiveram grande relevância no segmento, e a produção de orgânicos, naturais e veganos aumentou. Segundo relatório da Grand View Research, o mercado global orgânico de cuidados pessoais deverá atingir US$ 25,11 bilhões até 2025.

Assim, a expressão Clean Beauty surgiu para denominar a onda verde que atinge o mercado de beleza. Diversas marcas tem apostado na comercialização de produtos naturais que não impactem o meio ambiente, conta a terapeuta capilar naturalista Paula Breder. Daí o nome que tem um significado bem amplo e prioriza a utilização de ingredientes não tóxicos e os mais naturais possíveis, explica Paula.

Paula que já é adepta deste mercado há sete anos, e produz sua linha de produtos utilizando diversos elementos do habitat natural, conta que a tendência se sobressaiu porquê faz bem para a saúde e para os tratamentos. No meu caso que trabalho com cuidados capilares, todos os produtos que crio são feitos com ingredientes da natureza como plantas, mel, tapioca que dão origem a cremes, shampoos, óleos vegetais, entre outros que só fazem bem ao couro cabeludo e são usados por pessoas de diversos tipos de cabelos, afirma. Até dermatites são tratadas com estes produtos e já tivemos resultados comprovados, pontua.

Paula Breder já é adepta da trend há muito tempo. Crédito: Divulgação

De acordo com Paula, quando ela comenta que alguns dos seus produtos são feitos com mel, tapioca, o consumidor não acredita que às vezes uma forma alimentar está entre os ingredientes. Fazemos estudos, testamos e os cremes, shampoos, máscaras de nutrição são feitas com mel, tapioca, óleo de coco, e ainda ucuúba, cupuaçu, própolis, eucalipto, murumuru que fazem o melhor para os fios, conclui.