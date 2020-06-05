Moda sustentável: conheça a primeira start-up brasileira voltada para 'slow fashion'

A sustentabilidade é o futuro, um caminho sem volta para a moda Crédito: Pinterest

Hoje (5) é Dia do Meio Ambiente e vivemos em uma sociedade onde mais é mais, que dita uma rotina desenfreada e que, muitas vezes, não permite a reflexão sobre o impacto de nossas ações. Por isso, é necessário desacelerar e olhar com mais cuidado e respeito para o planeta, precisamos pensar sobre o nosso consumo.

E foi diante deste cenário que a empreendedora Nathalie Serafin quis fazer a diferença no segmento em que atua: a moda. Depois de seguir em uma trajetória de sucesso e construir sua carreira, começou a repensar os valores, avaliar a cadeia que envolve todo o processo produtivo das marcas e a consciência de consumo por parte do público.

Pensando nisso, ela inaugurou a Thirty Seven Trend, um marketplace de moda e moda casa voltado à filosofia slow fashion - moda desacelerada em tradução livre. Criei a 37 Trend quando me aprofundei sobre os impactos negativos que a moda e o consumo desenfreado causam ao meio ambiente. Como sociedade, precisamos repensar nossa forma de consumo e encontrar novas alternativas, afirma a empreendedora.

"Para continuar na moda, eu precisava fazer diferente", diz Nathalie Serafin. Crédito: Divulgação

"Sempre gostei de empreender, mas não queria ser apenas mais uma marca poluente no mundo" Nathalie Serafin - Empreendedora

Graduada em Negócios da Moda e pós-graduada em Design de Moda e Modelagem, Nathalie viu de perto os impactos da indústria. Trabalhei em grandes marcas, além de abrir atelier próprio, mas resolvi seguir meu propósito e ideais e investi no marketplace.

Nathalie conta que a Thirty Seven Trend nasceu do sonho de criar uma moda melhor, justa, colaborativa, ética e humana. Isso porque, hoje, a indústria de moda é uma das mais poluentes do mundo, respondendo por 20% do esgoto mundial. São 500 mil toneladas de lixo sintético gerados anualmente pelo negócio, que produz em média 80 bilhões de peças por ano para uma população de 7,6 bilhões, utilizando mão de obra barata e pouco reconhecida.

Ao descobrir os pontos negativos da moda, muito voltada para o fast fashion, passei um tempo frustrada com minha profissão. Sempre gostei de empreender, mas não queria ser apenas mais uma marca poluente no mundo. Por isso, quis ser uma agente de transformação. Para continuar na moda, eu precisava fazer diferente, explica Nathalie.

Hoje, a 37 Trend é uma vitrine para marcas brasileiras que prezam por uma produção artesanal e justa, em pequena escala, que valoriza quem faz, garantindo remuneração justa e boas condições de trabalho. São marcas que seguem a filosofia slow fashion, respeitando o tempo real de produção de cada peça, e que contam com processos sustentáveis e boas matérias primas. Somos o primeiro marketplace de moda e moda casa voltado para sustentabilidade. Nosso diferencial é vender produtos éticos, de qualidade e com design diferenciado. Tudo feito com amor.