Cosméticos que fazem uma diferença positiva para o planeta

Tem opção com matéria-prima orgânica, vegana ou não testados em animais. Crédito: Freepik

Hoje (22) é comemorado o Dia da Terra, a data nos convida a repensar nossas ações e cuidados com a natureza. É tempo de adquirir novos hábitos, a fim de reparar os danos causados aos ecossistemas nos últimos anos, e os cuidados com a beleza podem sim fazer parte disto.

Uma das ações que podem gerar uma diferença positiva, por exemplo, é usar produtos que não agridam o meio ambiente, como sustentáveis e veganos. Hoje em dia há várias opções no mercado e muitas com preços acessíveis para serem experimentadas, como a linha Love Beauty and Planet, composta por produtos com ingredientes naturais e que vêm em embalagens de plástico 100% reciclado e reciclável.

Nesse dia criado para despertar a consciência global de como o planeta deve ser cuidado de uma forma melhor, veja como você pode fazer a sua parte e conheça melhor as diferenças entre os diversos posicionamentos de produtos. E no meio de tantas possibilidades, surgem também diversos posicionamentos para nos aproximar da natureza. Mas qual a diferença entre eles? O All Things Hair preparou um guia completo de termos para ajudar nessa escolha.

Muitos cosméticos podem dividir características de um mesmo posicionamento, mas, de forma geral, abaixo seguem algumas das suas principais características:

Cosmético vegano: não tem nenhum componente animal na fórmula;

Produtos orgânicos: 95% dos ingredientes são sem agrotóxicos ou outros agentes químicos, produzidos de forma sustentável;

Naturais: 95% dos ingredientes têm que ser naturais, mas não necessitam a certificação de orgânicos;

Cosméticos cruelty-free: não testados em animais.

Quem faz a diferença por aqui?

Vários empreendedores capixabas investiram em um produção natural e em um posicionamento de cuidado com a natureza, como é o caso da Galeria Natural Cosméticos e a Dona Eva Cosméticos Veganos, entre várias outras marcas.

A marca capixaba Apse Cosméticos atua no mercado desde 2017 apenas com produtos veganos. Todo mundo está fazendo o que está ao seu alcance para ajudar o Meio Ambiente, diz Ana Rita Lube, idealizadora da marca.

Outra marca capixaba que faz a diferença é a Flor & Sol, que atua no ramo de skin care, produzindo argilas naturais e terapêuticas. Os produtos são cruelty free e as embalagens são reutilizáveis. Amamos o planeta e o autocuidado. Flor e Sol é 100% natural e agroecológica, escreveu Gabriely Fantin, uma das idealizadoras, no post de apresentação da marca no Instagram.