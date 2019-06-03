Confira 5 dicas para ter um guarda roupa mais sustentável

Saiba como ter um guarda roupa mais sustentável Crédito: Unsplash

Nos dias atuais, a sustentabilidade é um tema que gera preocupação em diversos setores do mercado, sendo necessário criar formas criativas de contornar essa situação sem causar prejuízos a natureza.

A moda não fica de fora e Silvia Scigliano, Vice-Presidente da AICI (Associação Internacional dos Consultores de imagem do Brasil), ensina - com apenas 5 dicas infalíveis - como ter um guarda-roupa sustentável, que principalmente respeite as características pessoais de cada um. Confira:

1) Conheça seu estilo, seu tipo físico e as melhores cores para seu tom de pele, assim, aumentam as chances de ter peças que realmente vai usar e menos chances de comprar por influência de outras questões.

2) Procure usar a teoria do guarda roupa cápsula, onde as possibilidades de combinações aumentam e você usa mais vezes o que já tem. Por exemplo: 3 partes de baixo (2 calças e 1 saia), 4 partes de cima (blusas, camisas ou camisetas) e 3 terceiras peças (jaquetas, blazers, cardigans ou coletes), que tudo combine entre si. Dessa maneira você terá até 48 looks! Acredite!

3)Repita roupa! está na moda.

4) Use a teoria dos 6Rs: Repensar, Reutilizar, Reparar, Reduzir, Reciclar e Recusar. Tente repensar em usar de uma maneira diferente o que já tem. Reaproveitar peças customizando ou consertando, reduzir as compras de peças novas, revender e até recusar aquilo que não tem a ver com seu estilo ou que não esteja realmente precisando.