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Moda com propósito

Confira 5 dicas para ter um guarda roupa mais sustentável

Silvia Scigliano, Vice-Presidente da AICI Brasil ensina como reutilizar looks de maneira criativa

Publicado em 03 de Junho de 2019 às 15:32

Publicado em 

03 jun 2019 às 15:32
Saiba como ter um guarda roupa mais sustentável Crédito: Unsplash
Nos dias atuais, a sustentabilidade é um tema que gera preocupação em diversos setores do mercado, sendo necessário criar formas criativas de contornar essa situação sem causar prejuízos a natureza.
A moda não fica de fora e Silvia Scigliano, Vice-Presidente da AICI (Associação Internacional dos Consultores de imagem do Brasil), ensina - com apenas 5 dicas infalíveis - como ter um guarda-roupa sustentável, que principalmente respeite as características pessoais de cada um. Confira:
1) Conheça seu estilo, seu tipo físico e as melhores cores para seu tom de pele, assim, aumentam as chances de ter peças que realmente vai usar e menos chances de comprar por influência de outras questões.
2) Procure usar a teoria do guarda roupa cápsula, onde as possibilidades de combinações aumentam e você usa mais vezes o que já tem. Por exemplo: 3 partes de baixo (2 calças e 1 saia), 4 partes de cima (blusas, camisas ou camisetas) e 3 terceiras peças (jaquetas, blazers, cardigans ou coletes), que tudo combine entre si. Dessa maneira você terá até 48 looks! Acredite!
3)Repita roupa! está na moda.
4) Use a teoria dos 6Rs: Repensar, Reutilizar, Reparar, Reduzir, Reciclar e Recusar. Tente repensar em usar de uma maneira diferente o que já tem. Reaproveitar peças customizando ou consertando, reduzir as compras de peças novas, revender e até recusar aquilo que não tem a ver com seu estilo ou que não esteja realmente precisando.
5) Ao comprar algo novo, pesquise sobre a marca, se eles têm alguma preocupação com sustentabilidade em relação aos materiais utilizados, a mão de obra, economia circular, etc. Frequente brechós ou lojas de revenda. Tem vários maravilhosos por aí!

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