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Consciência

Você sabe como medir a pegada ecológica do seu guarda-roupa?

Ferramenta online calcula, em libras de CO2, como suas compras impactam o meio ambiente

Publicado em 22 de Janeiro de 2020 às 16:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jan 2020 às 16:58
Optar por "slow fashion" e brechós podem ajudar a reduzir o impacto ambiental do seu guarda-roupas. Crédito: Pinterest
Em tempos de muitas mudanças climáticas, a questão ambiental precisa ser levada em conta no mundo da moda. A sustentabilidade segue em alta e a redução do consumo é um caminho sem volta.  O que não faltam são marcas  com produtos e posicionamento ecofriendly. Mas como saber se suas comprinhas estão afetando  o meio ambiente? A medida exata disso é complexa, mas acaba de ser lançada uma ferramenta online que promete ajudar você - e todos nós  - nessa tarefa.
Trata-se, na verdade, de uma calculadora, a Fashion Footprint Calculator, que foi desenvolvida pelo e-commerce americano ThredUp em parceria com a empresa de consultoria sustentável Green Story. A ferramenta propõe um questionário de 12 perguntas (em inglês) relacionadas aos hábitos de consumo. As respostas do entrevistado permitem calcular a pegada ecológica de cada guarda-roupa, calculada em libras de CO2 - e sua posição em relação à média americana.
De acordo com a Organização WWF-Brasil, pegada ecológica é o que mede a quantidade de recursos naturais necessários para suprir o consumo humano. O exercício convida à reflexão, já que a indústria da moda é um dos segmentos que mais comprometem em termos ambientais. E aí, qual é a pegada ambiental do seu guarda-roupa?

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