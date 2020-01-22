Você sabe como medir a pegada ecológica do seu guarda-roupa?

Optar por "slow fashion" e brechós podem ajudar a reduzir o impacto ambiental do seu guarda-roupas. Crédito: Pinterest

Em tempos de muitas mudanças climáticas, a questão ambiental precisa ser levada em conta no mundo da moda. A sustentabilidade segue em alta e a redução do consumo é um caminho sem volta. O que não faltam são marcas com produtos e posicionamento ecofriendly. Mas como saber se suas comprinhas estão afetando o meio ambiente? A medida exata disso é complexa, mas acaba de ser lançada uma ferramenta online que promete ajudar você - e todos nós - nessa tarefa.

Trata-se, na verdade, de uma calculadora, a Fashion Footprint Calculator, que foi desenvolvida pelo e-commerce americano ThredUp em parceria com a empresa de consultoria sustentável Green Story. A ferramenta propõe um questionário de 12 perguntas (em inglês) relacionadas aos hábitos de consumo. As respostas do entrevistado permitem calcular a pegada ecológica de cada guarda-roupa, calculada em libras de CO2 - e sua posição em relação à média americana.