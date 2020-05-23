Guia de brechós capixabas: fashion, contemporâneo e eco-friendly

Em tempos de crise e de indicadores ambientais alarmantes, o consumo sustentável tem conquistado cada vez mais adeptos e os brechós são os queridinhos dessa onda de estilo e consciência. Seja com uma pegada vintage ou aquela peça da estação passada, tem de tudo nesses espaços em que um único outfit faz parte de várias histórias. Além disso, mais do que nunca, precisamos fomentar o comércio local e estender a mão aos pequenos empreendedores.
Os bazares capixabas não decepcionam, eles contam com estilos diferenciados e muitas opções de produtos, tem garimpo pra todos os bolsos, tamanhos e gostos aqui no estado. Ah! E na maioria deles você pode comprar sem sair de casa.
Nós, da Revista Ag, fizemos um guia reunindo vários deles para você encontrar seu look ideal - e baratinho. E se você ainda não é um brechó lover, depois deste guia vai pensar com mais carinho no assunto.
Respeita minha história!
O Espaço Gnd é o brechó pioneiro de Vitória e conta com uma variedade enorme de peças. O ambiente é super aconchegante, fica na Praia do Canto e conta com uma decoração Vintage de encher os olhos. Desde peças simples à peças refinadas, o local conta com mais de 3000 fornecedores que garantem looks para agradar a todos os gostos.
O brechó hoje vai muito além do consumo de peças usadas, é um movimento a favor do planeta, do empoderamento de personalidades e estilos diz Giulia Tiberti, uma das sócias do Espaço Gnd.
Tá no hype
O @achadosgarimparia é cheio de looks jovens e descolados, são peças atemporais, mas que dificilmente terá alguém usando a mesma roupa que você nos lugares. Ideal para quem gosta de unir os estilos urbano e o vintage. A maioria do nosso público tem entre 18 e 26 anos, essa geração já vem aderindo mais ao modelo de consumo sustentável, diz Gabriella Vasconcelos, sócia do brechó.
"Cada vez mais as pessoas têm acreditado nos conceitos de fast fashion e consumo sustentável, o brechó combina com os dois"
Conceito
Se seu estilo é mais conceitual, o @brechobeatnik oferece achados com informações de moda e dicas de styling. Com um aspecto muito chique, o brechó ressignifica o uso de roupas sociais, expondo looks bem despojados com as peças. As vendas são realizadas de forma online e todas as informações dos produtos à venda ficam disponíveis no Instagram da loja.
Brechó é para todos
Pra ninguém ficar de fora, o brechó Choque size (@choquesize) quebra padrões e trabalha com peças que vestem do manequim 46 ao 58. Ele fica localizado em Vila Velha, mas envia para o país todo e atende ao público feminino e ao masculino. Vale a pena conferir!
Pra garimpeiro raiz
O brechó Tititi (@brechotititioficial), em Jardim da Penha conta com uma gama bem variada de produtos à venda. O Tititi também tem uma área reservada para peças de inverno, com casacos belíssimos e baratos, uma ótima opção para quem vai viajar para o friozinho.
A proprietária, Andrea Lyra, aconselha a ir com tempo e olhar o maior número de looks possíveis. Pegue tudo que achar que tenha potencial, depois faça uma triagem, às vezes as pessoas vem com foco em tal peça, mas acaba identificando uma oportunidade no valor de outra, complementa.
Tão jovens
O @brechocassis atua numa linha que eles chamam de real vintage, isto significa que as curadoras garimpam peças realmente adquiridas nas décadas anteriores porém que estejam em perfeito estado. Sabe aquele look que passa de geração em geração? Esse mesmo!
O brechó é online e trabalha com marcas renomadas e peças cheias de estilo e autenticidade.
Diferenciado
O @peypeybrecho trabalha com preço mínimo de R$ 3,99, é bastante variado e a gama de acessórios chama atenção. Repleto de peças diferentes e únicas, o brechó fica em Vila Velha e atende com hora marcada, mas também dá pra comprar pelo Instagram.
Chique
O brechó Tudo Novo de Novo (@tndn_brecho) também fica na Praia do Canto e oferece marcas e peças sofisticadas e usadas poucas vezes. Além das roupas, a quantidade de sapatos, bolsas e acessórios é bem grande, dá pra sair de lá com o look completo.
Não só de roupa viverá o brechó
O @balacobaco_brecho tem de tudo, roupas, calçados, acessórios, utensílios domésticos e até brinquedos. Localizado em Jardim da Penha, na capital, o brechó tem uma disponibilidade enorme de peças para o público feminino e infantil.
Bem bloqueirinha
O brechó Desapegue (@desapegue.cc) fica na Praia do Canto, mas vende para todo o Brasil através do site. O espaço físico é tão lindo que parece ter saído do Pinterest. A proprietária, Júlia Bottechia diz que à princípio o brechó passou por um período de resistência, mas que agora já faz parte da preferência das pessoas.
Cada vez mais as pessoas estão começando a entender que o brechó não é mais um lugar feio, escuro e que pode ser uma maneira muito legal de se vestir. Nós fazemos um forte trabalho educacional para quebrar o preconceito, completa.
As peças à venda são desapegos de anônimos e influencers capixabas, todas muito estilosas. Além disso, a quantidade de acessórios, bolsas sapatos e até quadros é bem generosa. Vale a pena dar uma passadinha lá!
Cansou, troca!
A @desateca funciona como um guarda-roupas compartilhado e fica no segundo piso do Desapegue. A cliente pode locar as peças por assinatura ou alugar uma de cada vez. Ótimo para ocasiões especiais ou para aproveitar para usar o que está na moda naquele momento.
Nós identificamos a demanda de que muitas clientes do brechó queriam a mesma peça, uma tendência natural, as pessoas querem o que está na moda, daí surgiu a ideia da Desateca, explica Júlia.
Só pedir!
A marca Stuff (@stuff.restore) atua com brechó e outlet na modalidade delivery, sim, você pode pedir uma roupa com a mesma praticidade que pede um lanche. Buscamos resolver um grande incômodo que sentimos na pele como consumidoras - tempo e custo benefício. Por isso, criamos a Malinha Delivery, que chega até você recheada de peças selecionadas conforme seu tamanho, gosto e procura e após 48h voltamos para buscar, todo pagamento é realizado via aplicativos, explica Juliana Silveira, sócia da Stuff.
Acessível
Quem nunca precisou montar o look perfeito sem precisar ceder muito no orçamento, não é mesmo? O Brechó Kakaw (@kakaw027) é recheado de tendências e trabalha apenas com valores entre R$ 5,00 e R$ 30,00. A própria girl boss, Lídia Santana, realiza as entregas na Grande Vitória e envia para outros estados.
Enjoou?
O Enjoei é o brechó queridinho das celebridades, funciona através do site e do aplicativo e você pode escolher qual peça quer, de quem quer comprar, distância e até o preço que está disposta a pagar. O modelo de vendas incentiva a moda circular e o Instagram do brechó sempre divulga a criação da 'lojinha' - página de vendas - de famosos, como artistas e blogueiras, mas gente como a gente também pode comprar e vender por lá.
Confira a vitrine que preparamos com algumas peças dos brechós citados acima pra você escolher qual deles combina mais com você: