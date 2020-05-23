Guia de brechós capixabas: fashion, contemporâneo e eco-friendly

Giulia Tiberti, Neila Gomes e Drina Gomes dividem as funções do Espaço GND e o amor pelo brechó passa de geração em geração. Crédito: Carlos Alberto Silva

Em tempos de crise e de indicadores ambientais alarmantes, o consumo sustentável tem conquistado cada vez mais adeptos e os brechós são os queridinhos dessa onda de estilo e consciência. Seja com uma pegada vintage ou aquela peça da estação passada, tem de tudo nesses espaços em que um único outfit faz parte de várias histórias. Além disso, mais do que nunca, precisamos fomentar o comércio local e estender a mão aos pequenos empreendedores.

Os bazares capixabas não decepcionam, eles contam com estilos diferenciados e muitas opções de produtos, tem garimpo pra todos os bolsos, tamanhos e gostos aqui no estado. Ah! E na maioria deles você pode comprar sem sair de casa.

Nós, da Revista Ag, fizemos um guia reunindo vários deles para você encontrar seu look ideal - e baratinho. E se você ainda não é um brechó lover, depois deste guia vai pensar com mais carinho no assunto.

Respeita minha história!

Espaço Gnd é o brechó pioneiro de Vitória e conta com uma variedade enorme de peças. O ambiente é super aconchegante, fica na Praia do Canto e conta com uma decoração Vintage de encher os olhos. Desde peças simples à peças refinadas, o local conta com mais de 3000 fornecedores que garantem looks para agradar a todos os gostos.

O brechó hoje vai muito além do consumo de peças usadas, é um movimento a favor do planeta, do empoderamento de personalidades e estilos diz Giulia Tiberti, uma das sócias do Espaço Gnd.

Tá no hype

@achadosgarimparia é cheio de looks jovens e descolados, são peças atemporais, mas que dificilmente terá alguém usando a mesma roupa que você nos lugares. Ideal para quem gosta de unir os estilos urbano e o vintage. A maioria do nosso público tem entre 18 e 26 anos, essa geração já vem aderindo mais ao modelo de consumo sustentável, diz Gabriella Vasconcelos, sócia do brechó.

"Cada vez mais as pessoas têm acreditado nos conceitos de fast fashion e consumo sustentável, o brechó combina com os dois" Gabriella Vasconcelos - Sóciia do 'Achados Garimparia'

Conceito

Se seu estilo é mais conceitual, o @brechobeatnik oferece achados com informações de moda e dicas de styling. Com um aspecto muito chique, o brechó ressignifica o uso de roupas sociais, expondo looks bem despojados com as peças. As vendas são realizadas de forma online e todas as informações dos produtos à venda ficam disponíveis no Instagram da loja.

Brechó é para todos

Pra ninguém ficar de fora, o brechó Choque size ( @choquesize ) quebra padrões e trabalha com peças que vestem do manequim 46 ao 58. Ele fica localizado em Vila Velha, mas envia para o país todo e atende ao público feminino e ao masculino. Vale a pena conferir!

Pra garimpeiro raiz

Separe um tempo para garimpar de verdade. Crédito: Carlos Alberto Silva

O brechó Tititi ( @brechotititioficial ), em Jardim da Penha conta com uma gama bem variada de produtos à venda. O Tititi também tem uma área reservada para peças de inverno, com casacos belíssimos e baratos, uma ótima opção para quem vai viajar para o friozinho.

A proprietária, Andrea Lyra, aconselha a ir com tempo e olhar o maior número de looks possíveis. Pegue tudo que achar que tenha potencial, depois faça uma triagem, às vezes as pessoas vem com foco em tal peça, mas acaba identificando uma oportunidade no valor de outra, complementa.

Tão jovens

@brechocassis atua numa linha que eles chamam de real vintage, isto significa que as curadoras garimpam peças realmente adquiridas nas décadas anteriores porém que estejam em perfeito estado. Sabe aquele look que passa de geração em geração? Esse mesmo!

O brechó é online e trabalha com marcas renomadas e peças cheias de estilo e autenticidade.

O Brechó Cassis tem uma pegada super jovem, porém com peças "real vintage". Crédito: Reprodução Instagram @brechocassis

Diferenciado

@peypeybrecho trabalha com preço mínimo de R$ 3,99, é bastante variado e a gama de acessórios chama atenção. Repleto de peças diferentes e únicas, o brechó fica em Vila Velha e atende com hora marcada, mas também dá pra comprar pelo Instagram.

Chique

O brechó Tudo Novo de Novo ( @tndn_brecho ) também fica na Praia do Canto e oferece marcas e peças sofisticadas e usadas poucas vezes. Além das roupas, a quantidade de sapatos, bolsas e acessórios é bem grande, dá pra sair de lá com o look completo.

Não só de roupa viverá o brechó

@balacobaco_brecho tem de tudo, roupas, calçados, acessórios, utensílios domésticos e até brinquedos. Localizado em Jardim da Penha, na capital, o brechó tem uma disponibilidade enorme de peças para o público feminino e infantil.

Bem bloqueirinha

O brechó Desapegue ( @desapegue.cc ) fica na Praia do Canto, mas vende para todo o Brasil através do site. O espaço físico é tão lindo que parece ter saído do Pinterest. A proprietária, Júlia Bottechia diz que à princípio o brechó passou por um período de resistência, mas que agora já faz parte da preferência das pessoas.

Cada vez mais as pessoas estão começando a entender que o brechó não é mais um lugar feio, escuro e que pode ser uma maneira muito legal de se vestir. Nós fazemos um forte trabalho educacional para quebrar o preconceito, completa.

As peças à venda são desapegos de anônimos e influencers capixabas, todas muito estilosas. Além disso, a quantidade de acessórios, bolsas sapatos e até quadros é bem generosa. Vale a pena dar uma passadinha lá!

Cansou, troca!

A Desateca funciona como um guarda-roupas compartilhado. Enjoou da peça, é só trocar. Crédito: Carlos Alberto Silva

A @desateca funciona como um guarda-roupas compartilhado e fica no segundo piso do Desapegue. A cliente pode locar as peças por assinatura ou alugar uma de cada vez. Ótimo para ocasiões especiais ou para aproveitar para usar o que está na moda naquele momento.

Nós identificamos a demanda de que muitas clientes do brechó queriam a mesma peça, uma tendência natural, as pessoas querem o que está na moda, daí surgiu a ideia da Desateca, explica Júlia.

Só pedir!

A Stuff entrega as peças na sua casa em formato "malinha delivery" Crédito: Reprodução Instagram @stuff.restore

A marca Stuff ( @stuff.restore ) atua com brechó e outlet na modalidade delivery, sim, você pode pedir uma roupa com a mesma praticidade que pede um lanche. Buscamos resolver um grande incômodo que sentimos na pele como consumidoras - tempo e custo benefício. Por isso, criamos a Malinha Delivery, que chega até você recheada de peças selecionadas conforme seu tamanho, gosto e procura e após 48h voltamos para buscar, todo pagamento é realizado via aplicativos, explica Juliana Silveira, sócia da Stuff.

Acessível

Peças de brechó pra ninguém colocar defeito. Crédito: Reprodução Instagram @brechokakaw

Quem nunca precisou montar o look perfeito sem precisar ceder muito no orçamento, não é mesmo? O Brechó Kakaw ( @kakaw027 ) é recheado de tendências e trabalha apenas com valores entre R$ 5,00 e R$ 30,00. A própria girl boss, Lídia Santana, realiza as entregas na Grande Vitória e envia para outros estados.

Enjoou?

Enjoei é o brechó queridinho das celebridades, funciona através do site e do aplicativo e você pode escolher qual peça quer, de quem quer comprar, distância e até o preço que está disposta a pagar. O modelo de vendas incentiva a moda circular e o Instagram do brechó sempre divulga a criação da 'lojinha' - página de vendas - de famosos, como artistas e blogueiras, mas gente como a gente também pode comprar e vender por lá.

Confira a vitrine que preparamos com algumas peças dos brechós citados acima pra você escolher qual deles combina mais com você: