Slow beauty: movimento propõe consumo consciente de cosméticos

Priorizar produtos naturais e gerar menos lixo estão entre os pilares do movimento Crédito: Divulgação

Será que você precisa mesmo de todos os produtos de beleza da sua penteadeira? O movimento slow beauty defende o consumo consciente de cosméticos e incentiva o uso de fórmulas com ingredientes naturais. A tendência envolve conhecer e aproveitar melhor tais produtos, além de priorizar versões e insumos orgânicos.

Na era das redes sociais, acontecem verdadeiros bombardeios diários de publicidade de incontáveis produtos desse universo - além de fotos que reproduzem padrões inalcançáveis de beleza, fazendo-nos acreditar que todos esses cosméticos são realmente necessários. Tudo isso faz com que o movimento seja relevante e urgente.

O impacto do slow beauty já pode ser percebido no mundo da maquiagem. Cada vez mais, as produções aderem a um aspecto mais natural e com menos produtos.

QUEM JÁ ADERIU, RECOMENDA

Amanda Ribeiro já adota hábitos voltados para o consumo consciente há algum tempo e compartilha várias dicas sobre o assunto em seu Instagram,slow beauty carrega a importância de olhar para formulações limpas e saudáveis, que sejam seguras para a pele, para o meio ambiente e para os animais - visto que os cosméticos não são de origem animal. A universitáriaAmanda Ribeiro já adota hábitos voltados para o consumo consciente há algum tempo e compartilha várias dicas sobre o assunto em seu Instagram, @organeba . Para ela, ocarrega a importância de olhar para formulações limpas e saudáveis, que sejam seguras para a pele, para o meio ambiente e para os animais - visto que os cosméticos não são de origem animal.

Ela conta que sua relação com os produtos de beleza é bem delicada e atenciosa. Tento olhar como um cuidado a mais, e não como uma série de produtos que somos ensinados a usar para não aceitar nossas próprias características. Uso maquiagem sim, mas quando sinto vontade de me pintar. Acho que se perguntar 'por que quero usar isso?' é a etapa mais importante do processo, afirma.

Estou transformando meu estojo de maquiagem em um estojo que tem entre sete e dez itens. Tenho uma sombra marrom, por exemplo, que serve para sobrancelha, batom, contorno, e por aí vai... A mesma pomada noturna que uso na minha rotina de skincare, uso como primer. A diferença é que uso menos, e com um sérum facial antes. Uso produtos sólidos e zero lixo também, explica Amanda sobre o melhor aproveitamento dos cosméticos.

Amanda Ribeiro é adepta do slow beauty e compartilha dicas sobre consumo consciente na internet Crédito: Arquivo pessoal

DICAS PARA COMEÇAR

Caso tenha se identificado com o mood da tendência, você não precisa se desfazer de tudo de uma vez. A mudança pode e deve ser gradual. Evitar químicos e conservantes, gerar menos lixo, diminuir gastos e simplificar a rotina estão entre as prioridades de quem adere ao movimento. Amanda deu algumas dicas para quem está chegando agora: