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Beleza

Conheça as diferenças entre o botox e o mini-lifting

Médico explica as diferenças entre os procedimentos estéticos mais solicitados no consultório

Publicado em 07 de Setembro de 2020 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2020 às 14:58
Tratamento de pele e flacidez
Tratamento de pele e flacidez Crédito: Wavebreak Media LTD/ Freepik
Mulheres e homens têm buscado por uma aparência mais jovem. Todos desejam fugir dos sinais que com a idade e o tempo acabam surgindo. Disfarçá-los é um investimento que muitos escolhem.  O cirurgião plástico Regis Ramos conta que a procura de pacientes jovens pelo mini-lifting só aumenta. Devido à perda de gordura na face e consequentemente diminuição da sustentação da pele, que causam a flacidez. Muitas vezes, consequência de atividades físicas que causam perda de gordura, inclusive na face, diz.
Nestes casos, surgem as dúvidas sobre o procedimento indicado e qual trará mais benefícios. O botox e o preenchimento são procedimentos minimamente invasivos e com indicações específicas para pacientes com necessidades individualizadas de áreas específicas da face, explica o médico.
"O botox é indicado para suavizar as rugas e linhas de expressão do rosto, como as rugas da testa, região da glabela (espaço entre as sobrancelhas) e, os pés de galinha"
Regis Ramos - Médico
O botox é indicado para suavizar as rugas e linhas de expressão do rosto, como as rugas da testa, região da glabela (espaço entre as sobrancelhas) e, os pés de galinha, rugas que se formam na região dos olhos. Já o mini-lifting está indicado para pacientes mais jovens que necessitam de reposicionamento da musculatura da face e pouca tração da pele flácida, com resultado natural e aspecto descansado, explica o médico.

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IDADE

Precisa-se destacar que não existe idade para o botox ou o mini-lifting, mas a indicação do médico especialista após uma avaliação. Sabemos que pacientes com flacidez estão associados a fatores como genética, atividade física que promovem a perda de gordura da face. Em alguns casos, há a necessidade do botox para paralisação da musculatura e em outros o mini-lifting para o reposicionamento da musculatura da face, respectivamente.

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