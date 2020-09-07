Conheça as diferenças entre o botox e o mini-lifting

Mulheres e homens têm buscado por uma aparência mais jovem. Todos desejam fugir dos sinais que com a idade e o tempo acabam surgindo. Disfarçá-los é um investimento que muitos escolhem. O cirurgião plástico Regis Ramos conta que a procura de pacientes jovens pelo mini-lifting só aumenta. Devido à perda de gordura na face e consequentemente diminuição da sustentação da pele, que causam a flacidez. Muitas vezes, consequência de atividades físicas que causam perda de gordura, inclusive na face, diz.
Nestes casos, surgem as dúvidas sobre o procedimento indicado e qual trará mais benefícios. O botox e o preenchimento são procedimentos minimamente invasivos e com indicações específicas para pacientes com necessidades individualizadas de áreas específicas da face, explica o médico.
"O botox é indicado para suavizar as rugas e linhas de expressão do rosto, como as rugas da testa, região da glabela (espaço entre as sobrancelhas) e, os pés de galinha"
O botox é indicado para suavizar as rugas e linhas de expressão do rosto, como as rugas da testa, região da glabela (espaço entre as sobrancelhas) e, os pés de galinha, rugas que se formam na região dos olhos. Já o mini-lifting está indicado para pacientes mais jovens que necessitam de reposicionamento da musculatura da face e pouca tração da pele flácida, com resultado natural e aspecto descansado, explica o médico.
IDADE
Precisa-se destacar que não existe idade para o botox ou o mini-lifting, mas a indicação do médico especialista após uma avaliação. Sabemos que pacientes com flacidez estão associados a fatores como genética, atividade física que promovem a perda de gordura da face. Em alguns casos, há a necessidade do botox para paralisação da musculatura e em outros o mini-lifting para o reposicionamento da musculatura da face, respectivamente.