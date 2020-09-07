Conheça as diferenças entre o botox e o mini-lifting

Tratamento de pele e flacidez Crédito: Wavebreak Media LTD/ Freepik

Mulheres e homens têm buscado por uma aparência mais jovem. Todos desejam fugir dos sinais que com a idade e o tempo acabam surgindo. Disfarçá-los é um investimento que muitos escolhem. O cirurgião plástico Regis Ramos conta que a procura de pacientes jovens pelo mini-lifting só aumenta. Devido à perda de gordura na face e consequentemente diminuição da sustentação da pele, que causam a flacidez. Muitas vezes, consequência de atividades físicas que causam perda de gordura, inclusive na face, diz.

Nestes casos, surgem as dúvidas sobre o procedimento indicado e qual trará mais benefícios. O botox e o preenchimento são procedimentos minimamente invasivos e com indicações específicas para pacientes com necessidades individualizadas de áreas específicas da face, explica o médico.

"O botox é indicado para suavizar as rugas e linhas de expressão do rosto, como as rugas da testa, região da glabela (espaço entre as sobrancelhas) e, os pés de galinha" Regis Ramos - Médico

O botox é indicado para suavizar as rugas e linhas de expressão do rosto, como as rugas da testa, região da glabela (espaço entre as sobrancelhas) e, os pés de galinha, rugas que se formam na região dos olhos. Já o mini-lifting está indicado para pacientes mais jovens que necessitam de reposicionamento da musculatura da face e pouca tração da pele flácida, com resultado natural e aspecto descansado, explica o médico.

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