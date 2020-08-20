Zye: conheça o tratamento que promete rejuvenescer a pele em 20 minutos

O paciente faz um tratamento completo, moderno, rápido, e volta imediatamente a sua rotina, sem marcas na pele. Crédito: Wavebreak Media LTD/ Freepik

Mayana Neiva. Já imaginou a pele mais radiante e viçosa em vinte minutos? Parece que já é possível. O universo da medicina estética está sempre apresentando novidades tecnológicas . Uma máquina que já chegou aos principais consultórios dermatológicos promete o rejuvenescimento facial, de papada e do pescoço, tudo realizado sem tempo de recuperação. O Zye Smart laser é um equipamento de última geração que conquistou diversas famosas, como a atriz

"O Zye é o primeiro Smart laser do mundo. Permite tratamentos versáteis, pois integra vários tipos de lasers na mesma plataforma e pode ser usada em todos os tons de pele. As combinações de tratamentos oferece soluções personalizadas com efeitos naturais e resultados superiores em estímulo de colágeno, rejuvenescimento, manchas e estrias", explica a dermatologista Isabella Redighieri.

A médica conta que a grande vantagem do aparelho é que não há tempo de recuperação. "Chamamos de 'lunch break procedure' (procedimento do intervalo de almoço). O paciente faz um tratamento completo, moderno, rápido, e volta imediatamente a sua rotina, sem marcas na pele". Ele é indicado para as regiões do rosto, pescoço e colo.

A dermatologista Juliana Drumond explica que essa é uma plataforma com várias ponteiras, que são usadas acopladas, sendo possível trabalhar tecnologias diferentes e tratamentos diversos. "A finalidade maior é o rejuvenescimento e o estímulo de colágeno. O Zye trata a pele melhor como fechamento de poros, clareamento de manchas, vasos e o estímulo de colágeno, melhorando o tônus e o viço. Conseguimos fazer o protocolo 4D, que está em alta na atualidade, e cada etapa trabalha de uma maneira diferente", diz.

RESULTADOS

É possível utilizar até mais de 4 ponteiras, dependendo do paciente. No protocolo 4D, é combinado os lasers para flacidez e contorno, para rejuvenescimento das pálpebras, rejuvenescimento perioral e labial, e um peeling a laser, usado para finalização e acabamento superficial como manchas, poros e rugas finas. "A ponteira InLift, por exemplo, é usada no lábio, em volta dele e na cavidade intra-oral para melhorar a ruga que chamamos de bigode chinês e dar mais firmeza em toda região em volta do lábio", explica Juliana.

Isabella conta que o aparelho é ideal para tratar a flacidez do rosto e do pescoço, já que o tratamento é realizado com uma ponteira nova, chamada NDYag Intense, que aquece a derme média e profunda a uma temperatura de mais de 40 graus, suficiente para promover estímulo de colágeno novo, com consequente retração da pele e efeito lifting.