Conheça as diferenças entre as aplicações de botox e ácido hialurônico

Saiba quais são as principais distinções entre os dois procedimentos. Crédito: Divulgação

Com o grande volume de informação sobre procedimentos estéticos e dermatológicos, principalmente os minimamente invasivos, tem sido mais comum o desejo de mudança, mas, antes de qualquer procedimento, principalmente na face, é importante consultar a opinião de um médico para entender as diferenças entre os tratamentos e o que é recomendado ou não em cada caso.

A dermatologista Adriana Vilarinho (CRM/SP 78.300), esclarece alguns pontos para diferenciarmos dois dos principais tratamentos não cirurgicos: a aplicação de toxina botulínica A (BOTOX®) e o preenchimento de ácido hialurônico, que compõe a linha de produtos Juvéderm®.

O BOTOX®, marca comercial registrada da Allergan, é utilizada também para fins estéticos. Trata-se de uma substância injetável derivada de uma toxina produzida pelo Clostridium botulinum, a bactéria responsável pelo botulismo. Segundo a Dra Adriana, através da inibição da neurotransmissão entre terminações nervosas e fibras musculares, o BOTOX® relaxa a musculatura e suaviza as rugas. A aplicação do produto representa um dos procedimentos mais realizados no rejuvenescimento facial e, desde 1992, tem sido usado na medicina estética e dermatológica. É um método seguro para melhorar as famosas ruguinhas, completa a profissional.

Os efeitos da toxina começam a surgir em um a três dias após a aplicação e atingem o efeito máximo cerca de duas semanas após o procedimento. Segundo a dermatologista, a duração da resposta depende do local onde foi aplicada e da dose usada e os pontos ideais para a aplicação são: linhas horizontais na testa; elevar o olhar; suavizar rugas entre sobrancelhas; melhora das linhas nos cantos dos olhos, os pés de galinha, e atenuar rugas periorais verticais, o código de barras que fica acima dos lábios.

Os tratamentos com toxina botulínica A e preenchimentos faciais com ácido hialurônico são procedimentos distintos. A aplicação da toxina tem o intuito de relaxar a musculatura, suavizando rugas já existentes e evitando que novas apareçam, não tem a ação de preenchimento e por isso não é indicado para aplicação nos lábios, por exemplo.

Já os preenchedores possuem a finalidade de reestruturar a face, melhorar o contorno, recuperar volume e hidratar a pele. O ácido hialurônico é uma das substâncias usadas para esta finalidade. Ele preenche o espaço entre as células e, em função da sua capacidade de atrair água para o local em que foi aplicado, preenche as rugas e sulcos.

Na linha de preenchedores de ácido hialurônico Juvéderm®, podemos contar com os seguintes produtos:

Volite: hidrata e melhora a elasticidade e textura da pele.

Volbella: indicado para linhas finas e refinamento.

Volift: indicado para contorno e volume labial.

Voluma: indicado para rugas e linhas mais profundas, para restauração de volume e estruturação do rosto.