Ultraformer: conheça o tratamento que deixa a pele esticadinha sem cortes

Não tem jeito. A partir de uma certa idade, a flacidez do rosto é algo que começa a incomodar bastante algumas pessoas. E esse probleminha talvez seja um dos mais difíceis de tratar. Mas se engana quem pensa que é preciso encarar o bisturi para dar um up na pele que está sobrando.
Uma máquina que já chegou aos principais consultórios dermatológicos promete o rejuvenescimento facial em poucas sessões, dando esse efeito lifting sem nenhum corte no rosto. O Ultraformer é um equipamento de ultrassom de última geração que conquistou diversas famosas, como a atriz Juliana Paes.
"O ultrassom micro e macro focado é considerado revolucionário porque é uma evolução do ultrassom. Esse tratamento não é invasivo e proporciona resultados bem interessantes. Em minha opinião ele proporciona melhor resultado que os ultrassons existentes antes no mercado", destaca a médica dermatologista Karina Mazzini.
Segundo ela, a tecnologia atua fazendo uma remodelação e estimulação do colágeno de uma forma preventiva e natural. "Uma das coisas interessantes é que esse ultrassom atua no músculo proporcionando firmeza. É possível fazer um lifting facial, por exemplo, sem corte".
De acordo com dermatologista Isabella Redighieri, antes desse aparelho, a flacidez era tratada com cirurgia ou com bioestimuladores. Para ela, o ultrassom micro e macrofocado é o que há de mais revolucionário no combate ao problema. O aparelho entrega uma energia térmica em um ponto focal, criando uma zona de coagulação em uma profundidade específica. É capaz de tratar todas as camadas da pele e o smars, que é a camada mais superficial do músculo, levando a uma retração e a uma ancoragem muscular, explica ela.
Além de estimular o colágeno e deixar a aparência da pele mais jovem, o tratamento tem outros benefícios. Ele melhora o contorno facial, que vai ficando apagado com a idade, e evidencia projeções que embelezam o rosto. As ponteiras macrofocadas atuam na quebra das células de gordura, podendo ser associadas ao tratamento nos casos de rostos mais volumosos, ou áreas do corpo com acúmulos de gordura. A tecnologia atinge uma temperatura de 75,4°C na área tratada, que causa coagulação do tecido e ativa o sistema imunológico local, estimulando o processo de cicatrização e reparação tecidual, induzindo a formação de um novo colágeno de forma duradoura, cita Isabella.
Karina também vê muitas vantagens: "Ele aumenta a firmeza muscular e tem uma ação interessante na gordura corporal. Por isso, pode-se aplicar no abdômen e em várias partes do corpo com gordura. Ele proporciona, por exemplo, afinamento da face com maior teor de gordura", frisa.
"Ele aumenta a firmeza muscular e tem uma ação interessante na gordura corporal. Por isso, pode-se aplicar no abdômen e em várias partes do corpo com gordura. Ele proporciona, por exemplo, afinamento da face com maior teor de gordura"
Testa, bochecha, papada, pálpebras, pescoço, colo, braço, costas, abdômen, flancos, culotes, bumbum, coxas, panturrilhas e joelhos são as áreas mais tratadas.
Isabella diz que o estímulo para a formação de colágeno pode durar até seis meses. Outra vantagem, segundo ela, é que o tratamento traz esses resultados sem downtime, ou seja, o paciente volta às suas atividades imediatamente, pois a superfície da pele é poupada.
Resultados
Para as mais ansiosas, a boa notícia é que os resultados já aparecem por volta de 30 a 40 dias. Segundo as especialistas, há protocolos para cada tratamento. "No rosto, as ponteiras utilizadas são as microfocadas. No corpo, as macrofocadas. No rosto magro, onde não atuamos na gordura, usamos só a ponteira de flacidez. Ao passo que se temos um rosto com mais gordura, vamos usar a ponteira de gordura e flacidez. No corpo a mesma coisa. Se o tratamento é para um abdômen apenas flácido, uso a ponteira macrofocada", explica Karina.
Karina afirma que o intervalo para sessões do rosto, normalmente, é a cada 10 ou 12 meses. Já o corpo pode ser feito uma vez no mês a depender do que o paciente apresenta. "Respeitar isso é importante porque é feito um estímulo grande e é preciso esperar os resultados proporcionados a partir dessa indução", frisa.
O tratamento pode ser feito para tratar a flacidez abdominal após o parto e durante amamentação também. Os resultados para flacidez abdominais são muito bons, e ainda mais quando associados aos bioestimuladores injetáveis, destaca Isabella.
O uso não é recomendado na gravidez nem em pacientes com histórico de câncer recente. "O oncologista deve ser sempre consultado", comenta a médica.
Dói?
Não podemos mentir. Dói um pouco. Mas, segundo Isabella, a dor é amenizada com anestésico tópico, que deixa o procedimento bem tolerável. "Algumas áreas são mais sensíveis, como a papada, e outras menos, como as áreas corporais".
Como qualquer procedimento médico, mesmo sendo estético e não sendo invasivo, é importante fazer com um profissional habilitado. "Por atingir altas temperaturas, devemos ter cautela na aplicação, e o procedimento deve ser realizado por profissional experiente e bem treinado", orienta Isabella.
Riscos
"Todo equipamento, se não aplicado corretamente, oferece risco ao paciente. Existe o risco de queimadura. Por isso, é fundamental conhecer bem o aparelho, entender a espessura da pele em tratamento, a energia a ser usado, etc. Essa tecnologia é um tratamento médico. Tem que ser feito com muita concentração e precisão. O médico precisa ser bem treinado para isso", reforça Karina.
"Por atingir altas temperaturas, devemos ter cautela na aplicação, e o procedimento deve ser realizado por profissional experiente e bem treinado"
A contraindicação, acrescenta a dermatologista, além da gestação, é para áreas infectadas, pacientes em uso de anticoagulante oral, anti-inflamatório e com doenças graves. Além disso, paciente em uso do marca-passo também não pode fazer esse tratamento, entre outros casos.