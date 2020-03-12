Ultraformer: conheça o tratamento que deixa a pele esticadinha sem cortes

O Ultraformer é um aparelho para tratar a flacidez da pele, uma das principais queixas nos consultórios dermatológicos Crédito: Shutterstock

Não tem jeito. A partir de uma certa idade, a flacidez do rosto é algo que começa a incomodar bastante algumas pessoas. E esse probleminha talvez seja um dos mais difíceis de tratar. Mas se engana quem pensa que é preciso encarar o bisturi para dar um up na pele que está sobrando.

Uma máquina que já chegou aos principais consultórios dermatológicos promete o rejuvenescimento facial em poucas sessões, dando esse efeito lifting sem nenhum corte no rosto. O Ultraformer é um equipamento de ultrassom de última geração que conquistou diversas famosas, como a atriz Juliana Paes.

"O ultrassom micro e macro focado é considerado revolucionário porque é uma evolução do ultrassom. Esse tratamento não é invasivo e proporciona resultados bem interessantes. Em minha opinião ele proporciona melhor resultado que os ultrassons existentes antes no mercado", destaca a médica dermatologista Karina Mazzini.

Segundo ela, a tecnologia atua fazendo uma remodelação e estimulação do colágeno de uma forma preventiva e natural. "Uma das coisas interessantes é que esse ultrassom atua no músculo proporcionando firmeza. É possível fazer um lifting facial, por exemplo, sem corte".

De acordo com dermatologista Isabella Redighieri, antes desse aparelho, a flacidez era tratada com cirurgia ou com bioestimuladores. Para ela, o ultrassom micro e macrofocado é o que há de mais revolucionário no combate ao problema. O aparelho entrega uma energia térmica em um ponto focal, criando uma zona de coagulação em uma profundidade específica. É capaz de tratar todas as camadas da pele e o smars, que é a camada mais superficial do músculo, levando a uma retração e a uma ancoragem muscular, explica ela.

Além de estimular o colágeno e deixar a aparência da pele mais jovem, o tratamento tem outros benefícios. Ele melhora o contorno facial, que vai ficando apagado com a idade, e evidencia projeções que embelezam o rosto. As ponteiras macrofocadas atuam na quebra das células de gordura, podendo ser associadas ao tratamento nos casos de rostos mais volumosos, ou áreas do corpo com acúmulos de gordura. A tecnologia atinge uma temperatura de 75,4°C na área tratada, que causa coagulação do tecido e ativa o sistema imunológico local, estimulando o processo de cicatrização e reparação tecidual, induzindo a formação de um novo colágeno de forma duradoura, cita Isabella.

Karina também vê muitas vantagens: "Ele aumenta a firmeza muscular e tem uma ação interessante na gordura corporal. Por isso, pode-se aplicar no abdômen e em várias partes do corpo com gordura. Ele proporciona, por exemplo, afinamento da face com maior teor de gordura", frisa.

"Ele aumenta a firmeza muscular e tem uma ação interessante na gordura corporal. Por isso, pode-se aplicar no abdômen e em várias partes do corpo com gordura. Ele proporciona, por exemplo, afinamento da face com maior teor de gordura" Karina Mazzini - Médica dermatologista

Testa, bochecha, papada, pálpebras, pescoço, colo, braço, costas, abdômen, flancos, culotes, bumbum, coxas, panturrilhas e joelhos são as áreas mais tratadas.

Isabella diz que o estímulo para a formação de colágeno pode durar até seis meses. Outra vantagem, segundo ela, é que o tratamento traz esses resultados sem downtime, ou seja, o paciente volta às suas atividades imediatamente, pois a superfície da pele é poupada.

Resultados

Para as mais ansiosas, a boa notícia é que os resultados já aparecem por volta de 30 a 40 dias. Segundo as especialistas, há protocolos para cada tratamento. "No rosto, as ponteiras utilizadas são as microfocadas. No corpo, as macrofocadas. No rosto magro, onde não atuamos na gordura, usamos só a ponteira de flacidez. Ao passo que se temos um rosto com mais gordura, vamos usar a ponteira de gordura e flacidez. No corpo a mesma coisa. Se o tratamento é para um abdômen apenas flácido, uso a ponteira macrofocada", explica Karina.

Karina afirma que o intervalo para sessões do rosto, normalmente, é a cada 10 ou 12 meses. Já o corpo pode ser feito uma vez no mês a depender do que o paciente apresenta. "Respeitar isso é importante porque é feito um estímulo grande e é preciso esperar os resultados proporcionados a partir dessa indução", frisa.

O tratamento pode ser feito para tratar a flacidez abdominal após o parto e durante amamentação também. Os resultados para flacidez abdominais são muito bons, e ainda mais quando associados aos bioestimuladores injetáveis, destaca Isabella.

O uso não é recomendado na gravidez nem em pacientes com histórico de câncer recente. "O oncologista deve ser sempre consultado", comenta a médica.

Dói?

Não podemos mentir. Dói um pouco. Mas, segundo Isabella, a dor é amenizada com anestésico tópico, que deixa o procedimento bem tolerável. "Algumas áreas são mais sensíveis, como a papada, e outras menos, como as áreas corporais".

Como qualquer procedimento médico, mesmo sendo estético e não sendo invasivo, é importante fazer com um profissional habilitado. "Por atingir altas temperaturas, devemos ter cautela na aplicação, e o procedimento deve ser realizado por profissional experiente e bem treinado", orienta Isabella.

Riscos

"Todo equipamento, se não aplicado corretamente, oferece risco ao paciente. Existe o risco de queimadura. Por isso, é fundamental conhecer bem o aparelho, entender a espessura da pele em tratamento, a energia a ser usado, etc. Essa tecnologia é um tratamento médico. Tem que ser feito com muita concentração e precisão. O médico precisa ser bem treinado para isso", reforça Karina.

"Por atingir altas temperaturas, devemos ter cautela na aplicação, e o procedimento deve ser realizado por profissional experiente e bem treinado" Isabella Redighieri - Médica dermatologista