Sucesso nos procedimentos estéticos: tudo sobre os fios de PDO

Fios estimulam a produção de colágeno, prevenindo flacidez. Crédito: Freepik

Sucesso em tempos de rostos harmônicos, os fios são compostos por polidiaxona (PDO) e a técnica de utilizá-los para suspender tecidos específicos foi descoberta em meados de 2006. A procura pelo procedimento vem aumentando consideravelmente e os médicos acreditam que seja por conta da alta biocompatibilidade do composto e baixo risco da aplicação.

Acirurgiã-dentista, Mariana Laranja, que atua na área de harmonização facial, explica que o procedimento é rápido e alternativo às soluções com bisturi. Não são feitos cortes, nem precisa de pontos, usamos uma agulha arredondada para previnir o rompimento de vasos. Além disso, a duração média é de 30 minutos, diz.

Apesar de a procura maior ser do público com média de 40 anos de idade, a profissional recomenda que o tratamento seja feito também por pacientes jovens, buscando prevenir a flacidez da pele. Como a principal função dos fios de PDO é o estímulo da produção de colágeno, o procedimento já é recomendado à partir dos 25 anos, adiando a flacidez do tecido, orienta.

"São fios 100% absorvíveis e eram usados como fios de suturas por cirurgiões, eles foram aperfeiçoados" Patrícia Friço - Dermatologista

São fios 100% absorvíveis e eram usados como fios de suturas por cirurgiões, eles foram aperfeiçoados, com modelos específicos com pequenas garras, espiralados ou lisos, conduzidos por agulhas, explica Patrícia Friço, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia Brasileira.

A função dos fios de PDO é promover um levantamento da área onde é aplicado, seu uso é mais frequente na face, mas é comumente aplicado no pescoço e, algumas vezes, em outras partes do corpo. Também podem ser usados no corpo para flacidez, como abdomem, culotes, braços e joelhos, complementa Patrícia.

Custo-benefício

De acordo com Patrícia, a durabilidade do procedimento é de até 12 meses e a quantidade de fios, depende de cada necessidade. A profissional passou uma listinha com o número médio de fios utilizados em cada um dos procedimentos mais procurados:

Elevação de sobrancelha - 2 a 4 fios de PDO

Para face - média de 8 fios de PDO

Para pescoço - média de 8 fios de PDO

Fios lisos - podem ser usados de 5 a 20 fios pequenos ou até mais dependendo do tamanho da área.

A médica explica ainda que o valor do procedimento depende do número de fios utilizados e do tipo de fio escolhido. "Os fios de sustentação variam entre 400 a 600,00 por fio. Já os lisos variam de 600,00 a 2.000,00", completa.

A dermatologista Karina Mazzini explica que como o procedimento promove a bioestimulação da produção de colágeno, ele ajuda a manter a pele firme, mas a durabilidade varia de acordo com cada paciente. Por serem fios absorvíveis, eles têm prós e contras, em torno de três meses após a aplicação começa o processo de absorção, o que resulta em uma leve caidinha no efeito de sustentação mecânico que ocorre no momento imediato da aplicação, explica Karina.

Todo mundo pode fazer?

A profissional salienta ainda que não existe um perfil ideal de pacientes aptos a fazer o procedimento e que cada caso tem uma solução adequada. Além das questões estéticas, deve-se considerar a disponibilidade econômica do paciente, pois são utilizados sempre mais de um fio, variando a quantidade de acordo com cada caso, diz.