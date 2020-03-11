Sucesso nos procedimentos estéticos: tudo sobre os fios de PDO

Sucesso em tempos de rostos harmônicos, os fios são compostos por polidiaxona (PDO) e a técnica de utilizá-los para suspender tecidos específicos foi descoberta em meados de 2006. A procura pelo procedimento vem aumentando consideravelmente e os médicos acreditam que seja por conta da alta biocompatibilidade do composto e baixo risco da aplicação.
Acirurgiã-dentista, Mariana Laranja, que atua na área de harmonização facial, explica que o procedimento é rápido e alternativo às soluções com bisturi. Não são feitos cortes, nem precisa de pontos, usamos uma agulha arredondada para previnir o rompimento de vasos. Além disso, a duração média é de 30 minutos, diz.
Apesar de a procura maior ser do público com média de 40 anos de idade, a profissional recomenda que o tratamento seja feito também por pacientes jovens, buscando prevenir a flacidez da pele. Como a principal função dos fios de PDO é o estímulo da produção de colágeno, o procedimento já é recomendado à partir dos 25 anos, adiando a flacidez do tecido, orienta.
"São fios 100% absorvíveis e eram usados como fios de suturas por cirurgiões, eles foram aperfeiçoados"
São fios 100% absorvíveis e eram usados como fios de suturas por cirurgiões, eles foram aperfeiçoados, com modelos específicos com pequenas garras, espiralados ou lisos, conduzidos por agulhas, explica Patrícia Friço, dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia Brasileira.
A função dos fios de PDO é promover um levantamento da área onde é aplicado, seu uso é mais frequente na face, mas é comumente aplicado no pescoço e, algumas vezes, em outras partes do corpo. Também podem ser usados no corpo para flacidez, como abdomem, culotes, braços e joelhos, complementa Patrícia.
Custo-benefício
De acordo com Patrícia, a durabilidade do procedimento é de até 12 meses e a quantidade de fios, depende de cada necessidade. A profissional passou uma listinha com o número médio de fios utilizados em cada um dos procedimentos mais procurados:
Elevação de sobrancelha - 2 a 4 fios de PDO
Para face - média de 8 fios de PDO
Para pescoço - média de 8 fios de PDO
Fios lisos - podem ser usados de 5 a 20 fios pequenos ou até mais dependendo do tamanho da área.
A médica explica ainda que o valor do procedimento depende do número de fios utilizados e do tipo de fio escolhido. "Os fios de sustentação variam entre 400 a 600,00 por fio. Já os lisos variam de 600,00 a 2.000,00", completa.
A dermatologista Karina Mazzini explica que como o procedimento promove a bioestimulação da produção de colágeno, ele ajuda a manter a pele firme, mas a durabilidade varia de acordo com cada paciente. Por serem fios absorvíveis, eles têm prós e contras, em torno de três meses após a aplicação começa o processo de absorção, o que resulta em uma leve caidinha no efeito de sustentação mecânico que ocorre no momento imediato da aplicação, explica Karina.
Todo mundo pode fazer?
A profissional salienta ainda que não existe um perfil ideal de pacientes aptos a fazer o procedimento e que cada caso tem uma solução adequada. Além das questões estéticas, deve-se considerar a disponibilidade econômica do paciente, pois são utilizados sempre mais de um fio, variando a quantidade de acordo com cada caso, diz.
Sobre as contraindicações, Karina ressalta que elas sempre vão existir, independente do procedimento. Não é indicada a incisão dos fios em pacientes não saudáveis, gestantes, pessoas que tomam anticoagulante oral ou fazem uso de medicações que facilitam o sangramento, além de pessoas que tenham qualquer inflamação na região que deseja colocar os fios, como lesão de acne e herpes, por exemplo.