Lipoenxertia: o procedimento que utiliza a gordura do próprio corpo

Lipoenxertia é uma técnica de cirurgia plástica que usa a gordura do próprio corpo Crédito: Arquivo A Gazeta

Os procedimentos estéticos para garantir uma aparência mais jovem e saudável estão em alta e cada vez mais populares. A aplicação de toxina botulínica, também conhecido como botox, é um sucesso nos consultórios e utilizado em casos de suavizar rugas, aumentar lábios, fazer correções no nariz. A aposta da vez, é a lipoenxertia, que consiste na injeção da gordura do próprio corpo do paciente.

A lipoenxertia é realizada após um processo de lipoaspiração e pode ocorrer em diversas partes do corpo além do rosto. Adriano Batistuta, cirurgião e membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, afirma que o procedimento garante efeito similar ao da toxina botulínica e a principal diferença está no tempo de duração do resultado. A aplicação de toxina botulínica dura em média, de 8 a 12 meses, já o preenchimento realizado com a gordura do próprio corpo não sai, o que ocorre é que quando os anos começam a pesar a pele vai perdendo a firmeza, e talvez seja necessária uma correção na pele. Mas a ruga preenchida permanecerá preservada, diz.

Adriano ressalta ainda que, por se tratar de um orgânico, o corpo naturalmente absorve parte do preenchimento. Porém o cirurgião responsável deve-se atentar a este fato quando realiza o procedimento. Sobre os riscos, o cirurgião afirma que novos estudos já indicam a quantidade adequada para cada área, o que reduz as chances de exageros. Hoje, o paciente quer realizar o rejuvenescimento da face com resultado mais natural possível. O desenvolvimento de estudos e tecnologias tem contribuído, com os resultados das cirurgias que estão cada vez mais bem sucedidas, complementa.

Maria*, 36 anos, optou pelo procedimento por se tratar de um custo único e pela maior durabilidade em relação aos procedimentos similares. Eu fazia aplicação de botox anualmente, então conversei com meu médico e optamos pela lipoenxertia. Além disso é um processo menos doloroso e dispensa medicações fortes na recuperação, o que foi favorável pra mim visto que já faço uso de outros medicamentos, relata.

Recuperação da autoestima

O cirurgião plástico Humberto Pinto afirma que a principal procura pela lipoenxertia é para fins de rejuvenescimento na região do rosto e adição de volume em outras partes do corpo. A lipoenxertia tem a grande vantagem de não conter risco de rejeição por parte do organismo, é bastante requerida por pacientes que tem receio de injetar um produto estranho ao corpo e querem aumentar o glúteo e fazer preenchimento de depressões, como as celulites, por exemplo ressalta.

Humberto acrescenta ainda que a lipoenxertia é utilizada há mais tempo e em larga escala para reconstrução de seios de pacientes que sofreram câncer de mama. Durante o procedimento de enxertia, a paciente também recebe as células-tronco, com isso, além de refazer o formato e volume da mama, a técnica colabora com o combate ao aspecto ressecado da pele após os processos químicos e radioativos aos quais as pacientes de reconstrução mamária são submetidas.