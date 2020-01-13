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Beleza no verão

Veja como solucionar os 'problemas' de beleza mais comuns no verão

Cabelos esverdeados, vermelhidão na pele e oleosidade são as principais queixas. Especialistas dão dicas para te ajudar a resolvê-las
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jan 2020 às 17:21

Publicado em 13 de Janeiro de 2020 às 17:21

Vermelhidão é um das queixas do verão Crédito: shutterstock
A estação mais querida do ano é marcada por muita diversão para quem gosta de aproveitar as altas temperaturas, mas alguns incômodos são bastante comuns nessa época, podendo prejudicar o visual. A Revista AG procurou especialistas para descobrir como resolvê-los e curtir ainda mais a temporada. Confira!

Cabelos Ressecados

Quem nunca sofreu com os cabelos ressecados no verão que atire a primeira pedra. Este é um dos principais problemas enfrentados durante a estação por conta da exposição dos fios ao sol. De acordo com cabeleireira Alana Diniz, além do sol, a alcalinidade da água de sal e do cloro da piscina também colaboram com este aspecto ressecado dos fios.
Ela afirma que alguns passos são importantes para combater e evitar o ressecamento. O ideal é seguir um cronograma capilar focado em hidratação e nutrição. Para hidratação, o recomendado são produtos à base de aloe vera e pantenol, e para nutrição são produtos à base de óleos e manteigas vegetais, orienta a profissional.

Cabelo esverdeado

Um mergulho na piscina é ideal para quem quer se refrescar. Porém os fios loiros geralmente não dão 'match' com a água do mar e das piscinas e o tom do cabelo tende a ficar esverdeado após o contato com o cloro ou com o sal.
Os tons mais esverdeados geralmente acontecem com fios loiros, mas alguns ruivos também são acometidos, deixando o cabelo amarelado e opaco. Se isso acontecer, o ideal é que seja feita a higienização dos fios com shampoo e bastante hidratação para recuperar os cabelos. No caso dos loiros,  cremes matizadores ajudam a resolver e, no caso dos ruivos, máscaras pigmentantes em tons de acobreado são importantes para reavivar a cor e dar mais brilho, aconselha Alana Diniz.
O mais importante é tentar prevenir, pois a profissional afirma que depois que ele fica esverdeado é mais complicado de retirar, apesar de que alguns truques podem aliviar. Antes de ir para a piscina ou praia, é importante utilizar algum óleo, podendo ser um reparador de pontas ou um óleo vegetal, como óleo de coco ou azeite extra virgem. Depois do mergulho, é importante usar algum creme com protetor solar que também protege da água salgada e da piscina, além de manter o cabelo hidratado, complementa a especialista.

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Vermelhidão na pele

Todo mundo já sofreu com a ardência e vermelhidão da pele após curtir um dia de sol. Mas, afinal, qual frequência ideal para retocar o protetor solar? A dermatologista Endricka Trindade explica por que isso ocorre e dá algumas dicas para evitar esse desconforto. A exposição prolongada aos raios ultra violeta (UV) é uma agressão às células da pele. Elas sofrem uma alteração imunológica que gera um processo inflamatório no local e, depois de algumas horas, aparecem a vermelhidão, o calor, a ardência e, em casos mais graves, as bolhas, alerta a médica.
O filtro solar ainda é o principal aliado para poupar a pele dessas agressões do sol. O protetor solar deve ser aplicado sem roupa antes de ir para à praia ou piscina e ser reaplicado a cada duas horas ou após ficar mais de 30 minutos na água, orienta Endricka.
Mas caso você já esteja sofrendo com o problema, a dermatologista listou algumas dicas para diminuir a vermelhidão e ardência na pele:
- Aplicar água termal ( guardar na geladeira ) ou aplicar compressas de água fria várias vezes ao dia;
- Tomar banhos sempre frios;
- Aplicar hidratantes de preferência em sérum ou loções de duas a três vezes ao dia;
- Usar roupas leves de algodão, nada apertado ou com elásticos ou que podem agredir mais;
- Evitar tomar sol por no mínimo três dias.
Queimaduras no couro cabeludo
A maioria das pessoas se esquece de proteger a região capilar nesta temporada de muita exposição ao sol, mas este é um grande erro que geralmente só é notado quando surge alguma queimadura no local.
Para quem já está sofrendo com o incômodo, a dermatologista passou algumas orientações para reparar o problema: Para recuperar a pele do couro cabeludo no caso dos carecas são as mesmas indicações da pele corporal. No caso de pessoas com cabelo que queimaram a linha da divisão só tomar cuidado ao pentear usando mais as mãos ou pentes delicados, banhos de água fria , xampus de limpeza suave e condicionadores em spray no local, aconselha a médica.

Oleosidade excessiva

Pele oleosa ocorre no verão Crédito: Arquivo A Gazeta
Mesmo com os cuidados com a pele, a oleosidade na temporada de altas temperaturas é praticamente inevitável. A dermatologista Ana Flávia Moll afirma que isso acontece porque o calor, o suor e a exposição ao sol colaboram para o aumento da oleosidade, mas que, diferente do que muitos pensam, não é indicado aumentar o número de lavagens da região oleosa.
O ideal é utilizar sabonete apenas uma vez por dia e usar sabonete próprio para pele oleosa. Há várias opções no mercado que, inclusive, podem ser compradas sem receita médica. No rosto, são indicadas as versões líquidas dos sabonetes que combatem a oleosidade pela manhã e a noite, recomenda a dermatologista.
Para reverter o problema, a médica dá algumas dicas que podem ser realizadas em casa. Máscaras de argila são ótimas opções para controlar a oleosidade, retirar as toxinas. Essa máscara pode ser preparada em casa, e a recomendação é que seja aplicada uma vez por semana. Também existem filtros solares específicos para auxiliar no controle da oleosidade, garante Ana Flávia.

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