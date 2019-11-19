Dermatologistas entregam truques caseiros para diminuir as olheiras

Olheiras causa preocupação nas mulheres Crédito: Arquivo A Gazeta

Bento Carneiro ou urso panda. Quem não já se sentiu assim ao acordar com aquela mancha escura em volta dos olhos? As olheiras estragam o prazer de qualquer produção. Elas podem ser genéticas ou provocadas por fatores externos. "Como a região da pálpebra inferior é bastante irrigada por vasos sanguíneos, a dilatação desses vasos pode resultar em um inchaço local com a saída dos glóbulos vermelhos para a derme, deixando a região escurecida. A olheira também pode ocorrer pelo depósito de melanina na região, causando uma hiperpigmentação. A situação pode ser agravada por fatores genéticos, alergias, menstruação, além de noites mal dormidas e cansaço", explica a dermatologista Karina Mazzini.

A dermatologista Isabella Redighieri explica que a ruga na região dos olhos é uma das queixas mais comuns no consultório. "A área dos olhos é uma das primeiras a apresentar sinais de envelhecimento e reflete numa aparência de cansaço e tristeza", diz. Ela ressalta ainda que no geral as mulheres são mais atingidas pela ação hormonal. "Com períodos de mais edema pré-menstrual e pré-ovulação".

A médica Karina Mazzini diz que a menopausa pode piorar a situação. "Isso pode acontecer, sim. A explicação está na falta de colágeno, que torna a pele mais fina, de forma que os vasos fiquem mais visíveis e aumentem as olheiras".

Falta de sono e cansaço são causas para as sombras embaixo dos olhos, mas não são as únicas. Elas podem também estar associadas a fatores genéticos, estresse, flacidez de pele e à hiperpigmentação, isto é, o depósito de substâncias que mancham a pele. "A maquiagem quando não é bem retirada, o uso de rímel e delineador, quando não são totalmente removidos, eles podem ir se depositando na pálpebra inferior e fazendo um efeito cumulativo do pigmento, que, em reação com o calor, podem dar uma escurecida na região da pálpebra", diz a dermatologista Irene Baldi.

Tratamentos caseiros

A batalha para eliminar esse problema já contou com várias armas. Inclusive, aquelas receitas do caderninho da vovó, como rodelas de pepinos, batatas ou saquinhos de ervas sobre as pálpebras. Será que elas realmente funcionam? Ouvimos as dermatologistas sobre os tratamentos caseiros:

Rodelas de pepinos nos olhos: "O pepino, um vegetal que tem uma grande quantidade de água, vitamina C, tem flavonoides. Então se ele for colocado gelado, pode dar uma hidratada na região e inclusive fazer um fechamento dos vasos, dando aspecto mais calmo na pele", explica Irene Baldi.

Compressa de água fria e sachê de chá de camomila : "A compressa gelada de chá de camomila nos olhos ajuda a contrair os vasos sanguíneos, reduzindo o arroxeado das olheiras e o inchaço. A camomila também tem efeito calmante e anti-inflamatório", explica Karina Mazzini.

Massagem: "A função da massagem, nesse caso, é contribuir para a redução do edema da região", diz Karina Mazzini.