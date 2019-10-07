Saiba quais são os tratamentos estéticos mais procurados pelos homens

Conheça tratamentos estéticos mais procurados pelos homens Crédito: Unsplash

De acordo com dados do Censo 2018, divulgados recentemente pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), os homens procuram cada vez mais tratamentos de beleza. E mesmo com a crise econômica do país, as cirurgias estéticas cresceram 25,2% em relação ao último censo de 2016.

Em entrevista ao site da Quem, a cirurgiã plástica e especialista em cosmiatria Juliana Sales, contou quais os tratamentos que o público masculino mais procura: é o preenchimento de ácido hialurônico na mandíbula com o objetivo da simetria facial.

"A mandíbula marcada deixa o rosto masculino mais quadrado, o que, para eles, remete à masculinidade, autoconfiança e se encaixa nos padrões de estética", explica a médica, que além do preenchimento na mandíbula, elenca a rinomodelação - que corrige de forma não cirúrgica a região do nariz - também como favorita, já que realiza com frequência em homens.