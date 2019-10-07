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Segundo especialista

Saiba quais são os tratamentos estéticos mais procurados pelos homens

Preenchimento de ácido hialurônico na mandíbula faz sucesso entre o público masculino

Publicado em 07 de Outubro de 2019 às 09:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2019 às 09:12
Conheça tratamentos estéticos mais procurados pelos homens Crédito: Unsplash
De acordo com dados do Censo 2018, divulgados  recentemente pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), os homens procuram cada vez mais tratamentos de beleza. E mesmo com a crise econômica do país, as cirurgias estéticas cresceram 25,2% em relação ao último censo de 2016.
Em entrevista ao site da Quem, a cirurgiã plástica e especialista em cosmiatria Juliana Sales, contou quais os tratamentos que o público masculino mais procura: é o preenchimento de ácido hialurônico na mandíbula com o objetivo da simetria facial.
"A mandíbula marcada deixa o rosto masculino mais quadrado, o que, para eles, remete à masculinidade, autoconfiança e se encaixa nos padrões de estética", explica a médica, que além do preenchimento na mandíbula, elenca a  rinomodelação - que corrige de forma não cirúrgica a região do nariz - também como favorita, já que realiza com frequência em homens. 
Já dentre os procedimentos cirúrgicos, Juliana diz que os mais realizados pelos homens são a blefaroplastia (cirurgia de correção de excesso de gordura nas pálpebras), cirurgia de ginecomastia (redução do excesso de gordura nas mamas), rinoplastia (correção cirúrgica do nariz) e lipoaspiração (redução de gordura localizada corporal).

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