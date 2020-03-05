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Beleza

Entenda como a Vitamina C pode ser uma grande aliada da sua pele

Queridinha na dermatologia, além de rejuvenescer, ela atua como antioxidante, fotoprotetora e auxilia no clareamento de manchas

Publicado em 05 de Março de 2020 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mar 2020 às 17:45
Presente em vários alimentos, a vitamina C tem muitos benefícios. Crédito: Freepik
A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo diário da vitamina C, ela participa de vários processos metabólicos, ajuda na prevenção de doenças e tem ganhado destaque como aliada da pele, sendo utilizada em vários produtinhos que estão em alta na dermatologia.
Oliete Guerra, dermatologista, afirma que a vitamina C tem efeito regenerador, atuando no auxílio da produção de novas fibras de colágeno e elastina. Ela colabora com o reparo ao dano celular causado pelo sol e também potencializa a proteção do filtro solar, além de aumentar os mecanismos de defesa da pele e deixá-la mais luminosa, diz.
Este a ativo cumpre indicações variadas, Oliete explica que a vitamina é recomendada como coadjuvante no tratamento de manchas e de rejuvenescimento. A vitamina C também desempenha um papel preventivo e pode ser recomendada desde cedo, por volta dos 20 anos, complementa.
Apesar de a laranja ser a famosinha portadora da vitamina queridinha, várias outras frutas também contam com uma quantidade generosa deste ativo. Os alimentos ricos em vitamina C são laranja, limão, acerola, kiwi, morango entre outras frutas cítricas. Outros tipos de vegetais também podem ajudar, como brócolis, couve de bruxelas, pimentão e gojy berry, acrescenta Oliete.
Existe a vitamina C para uso tópico (em sérum ou creme) e também em produtos que são ingeridos por via oral, ajudando com efeito antioxidante e aumentando os glóbulos brancos, dessa forma, melhorando a defesa do organismo explica a médica.
A concentração da vitamina nos produtos é percentual e variável - geralmente, varia entre 5% e 20% - e determinada de acordo com cada caso e formulação do produto.
Apesar de todas as vantagens, é preciso estar atento, pois dermatologistas alertam que quem tem tendência a acne pode apresentar lesões acneicas ou concentrações muito altas podem irritar a pele. A recomendação médica é sempre consultar um dermatologista para saber qual produto e qual concentração mais indicada para você.

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