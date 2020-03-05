Entenda como a Vitamina C pode ser uma grande aliada da sua pele

Presente em vários alimentos, a vitamina C tem muitos benefícios. Crédito: Freepik

A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo diário da vitamina C, ela participa de vários processos metabólicos, ajuda na prevenção de doenças e tem ganhado destaque como aliada da pele, sendo utilizada em vários produtinhos que estão em alta na dermatologia.

Oliete Guerra, dermatologista, afirma que a vitamina C tem efeito regenerador, atuando no auxílio da produção de novas fibras de colágeno e elastina. Ela colabora com o reparo ao dano celular causado pelo sol e também potencializa a proteção do filtro solar, além de aumentar os mecanismos de defesa da pele e deixá-la mais luminosa, diz.

Este a ativo cumpre indicações variadas, Oliete explica que a vitamina é recomendada como coadjuvante no tratamento de manchas e de rejuvenescimento. A vitamina C também desempenha um papel preventivo e pode ser recomendada desde cedo, por volta dos 20 anos, complementa.

Apesar de a laranja ser a famosinha portadora da vitamina queridinha, várias outras frutas também contam com uma quantidade generosa deste ativo. Os alimentos ricos em vitamina C são laranja, limão, acerola, kiwi, morango entre outras frutas cítricas. Outros tipos de vegetais também podem ajudar, como brócolis, couve de bruxelas, pimentão e gojy berry, acrescenta Oliete.

Existe a vitamina C para uso tópico (em sérum ou creme) e também em produtos que são ingeridos por via oral, ajudando com efeito antioxidante e aumentando os glóbulos brancos, dessa forma, melhorando a defesa do organismo explica a médica.

A concentração da vitamina nos produtos é percentual e variável - geralmente, varia entre 5% e 20% - e determinada de acordo com cada caso e formulação do produto.