Dermatologia: conheça o laser certo para cada tratamento

Cuidar da pele tem feito parte da rotina de cada vez mais pessoas, e com os avanços tecnológicos na dermatologia, a presença de lasers nos tratamentos tem sido cada vez mais comuns. O que pouca gente sabe é que existe uma variedade enorme de procedimentos que envolvem os lasers e cada um se aplica melhor a determinado tipo de pele e de tratamento.
Sobre a restrição da aplicação dos lasers em cada tipo de pele, a dermatologista Endricka Trindade garante que importa mais a utilização adequada dos lasers do que a cútis do paciente. Podemos fazer tratamentos a laser em qualquer tipo de pele, desde as oleosas até as mais ressecadas. Mas as peles mais escuras exigem um cuidado maior, pois podem ocorrer manchas pós inflamatórias, explica.
Tipos de laser mais comuns
A dermatologista Ana Flávia Moll explica que os lasers estão cada vez mais específicos para cada caso. Ela listou os mais comuns e explicou para que serve cada um deles:
- Lasers de diodo de baixa intensidade diodo é o componente que permite a passagem de corrente elétrica, os de baixa intensidade têm ação mais superficial. Eles são muito utilizados no tratamento da acne, porque ajudam a combater as bactérias causadoras da acne.
- O Nd Yag laser (laser de Neodimio Nd - YAG -trio-alumínio-granada) - libera pulsos de alta energia em um pequeno espaço de tempo. Ele é muito utilizado nos casos de Rosácea e Melasma porque ajudam a reduzir os vasos da pele , fechar os poros e retirar o pigmento da pele
- Laser fracionado de CO2 e o Erbium Este laser funciona a partir da afinidade com a água presente na pele, aumentando a temperatura, o que elimina o tecido danificado provocando a renovação da pele. Ele aumenta bastante a produção de colágeno, por isso é muito utilizado no rejuvenescimento da pele.
Novidade
As inovações não param de chegar, um novo laser chegou ao mercado recentemente e acabou assumindo a função de vários outros. O laser lançado mais recentemente é o de Picosegundos. A energia dele é entregue tão rapidamente na pele que reduz o dano e aumenta a eficácia. Ele é utilizado tanto no rejuvenescimento, como na remoção de manchas e pigmento na pele, além da remoção de tatuagens, conta Ana Flávia.
Quem pode fazer?
Na hora de escolher o profissional adequado para estes tratamentos, é importante estar atento à qualificação para não correr riscos. Endricka orienta a procura de um médico dermatologista antes de qualquer tratamento de pele: Sabemos que existem profissionais não médicos que acabam trabalhando com alguns tipos de laser, o que não é proibido. Mas esses tratamentos requerem muita habilidade, conhecimento técnico e experiência para que os resultados sejam bem sucedidos.