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Guia dos lasers

Dermatologia: conheça o laser certo para cada tratamento

A dermatologia está diferente: veja quais são os tipos de laser mais comuns, quais os cuidados que devem ser tomados nestes procedimentos e descubra a função de cada um deles

Publicado em 02 de Março de 2020 às 17:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2020 às 17:14
Cada laser cumpre uma função específica nos tratamentos. Crédito: Freepik
Cuidar da pele tem feito parte da rotina de cada vez mais pessoas, e com os avanços tecnológicos na dermatologia, a presença de lasers nos tratamentos tem sido cada vez mais comuns. O que pouca gente sabe é que existe uma variedade enorme de procedimentos que envolvem os lasers e cada um se aplica melhor a determinado tipo de pele e de tratamento.
Sobre a restrição da aplicação dos lasers em cada tipo de pele, a dermatologista Endricka Trindade garante que importa mais a utilização adequada dos lasers do que a cútis do paciente. Podemos fazer tratamentos a laser em qualquer tipo de pele, desde as oleosas até as mais ressecadas. Mas as peles mais escuras exigem um cuidado maior, pois podem ocorrer manchas pós inflamatórias, explica.

Tipos de laser mais comuns

A dermatologista Ana Flávia Moll explica que os lasers estão cada vez mais específicos para cada caso. Ela listou os mais comuns e explicou para que serve cada um deles:
- Lasers de diodo de baixa intensidade  diodo é o componente que permite a passagem de corrente elétrica, os de baixa intensidade têm ação mais superficial. Eles são muito utilizados no tratamento da acne, porque ajudam a combater as bactérias causadoras da acne.
- O Nd Yag laser (laser de Neodimio  Nd - YAG -trio-alumínio-granada) - libera pulsos de alta energia em um pequeno espaço de tempo. Ele é muito utilizado nos casos de Rosácea e Melasma porque ajudam a reduzir os vasos da pele , fechar os poros e retirar o pigmento da pele
- Laser fracionado de CO2 e o Erbium  Este laser funciona a partir da afinidade com a água presente na pele, aumentando a temperatura, o que elimina o tecido danificado provocando a renovação da pele. Ele aumenta bastante a produção de colágeno, por isso é muito utilizado no rejuvenescimento da pele.
Ana Flávia afirma que a dermatologia mudou muito nos últimos anos. Crédito: Divulgação

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Novidade

As inovações não param de chegar, um novo laser chegou ao mercado recentemente e acabou assumindo a função de vários outros. O laser lançado mais recentemente é o de Picosegundos. A energia dele é entregue tão rapidamente na pele que reduz o dano e aumenta a eficácia. Ele é utilizado tanto no rejuvenescimento, como na remoção de manchas e pigmento na pele, além da remoção de tatuagens, conta Ana Flávia.

Quem pode fazer?

Na hora de escolher o profissional adequado para estes tratamentos, é importante estar atento à qualificação para não correr riscos. Endricka orienta a procura de um médico dermatologista antes de qualquer tratamento de pele: Sabemos que existem profissionais não médicos que acabam trabalhando com alguns tipos de laser, o que não é proibido. Mas esses tratamentos requerem muita habilidade, conhecimento técnico e experiência para que os resultados sejam bem sucedidos.

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