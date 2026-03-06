Parque de Cocal vai ganhar áreas de esporte e lago artificial em Vila Velha

Parque de Cocal, em Vila Velha, vai receber grande reforma com ampliação Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

O Parque Urbano de Cocal Professor Moacyr Lofêgo, no bairro Cocal, em Vila Velha, vai passar por uma ampla reforma e ganhar novos espaços de esporte e lazer. A ordem de serviço para o início das obras será assinada pelo prefeito Arnaldinho Borgo nesta sexta-feira (6), às 18h30.

Com 21.615 metros quadrados, área equivalente a mais de três campos de futebol, o parque terá parte da estrutura reformada e receberá novos equipamentos para uso da população. Entre as mudanças previstas estão a construção de pista de corrida e caminhada, pista de pump track — voltada para bicicletas, skates e patins —, campo society, quadra de areia e academia popular. O projeto também inclui espaço para capoeira e lutas, bocha coberta, playground, área pet e locais destinados a piqueniques.

O parque ainda deve contar com palco para apresentações culturais, espaço para barracas de alimentação e artesanato, lago artificial, deque de madeira, além de sanitários, bebedouros e área de apoio. Um prédio também será construído para abrigar salão de dança, artes marciais e um mirante.