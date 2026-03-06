Fritadeira ligada causa incêndio em lanchonete de Marechal Floriano

A cozinha foi a parte mais afetada, com danos em bancadas, fritadeiras, piso e forro Crédito: Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma lanchonete no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma fritadeira elétrica deixada ligada após o fechamento do estabelecimento.

De acordo com os militares, o equipamento provocou a queima do óleo, iniciando as chamas na área da cozinha. Moradores do andar superior perceberam o incidente e conseguiram controlar o fogo antes da chegada das equipes.