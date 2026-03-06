Fritadeira ligada causa incêndio em lanchonete de Marechal Floriano
Um incêndio atingiu uma lanchonete no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma fritadeira elétrica deixada ligada após o fechamento do estabelecimento.
De acordo com os militares, o equipamento provocou a queima do óleo, iniciando as chamas na área da cozinha. Moradores do andar superior perceberam o incidente e conseguiram controlar o fogo antes da chegada das equipes.
Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A cozinha foi a parte mais afetada, com danos em bancadas, fritadeiras, piso e forro. O incêndio não se espalhou para outras áreas do prédio porque o ambiente era isolado do restante do comércio. Os bombeiros realizaram uma varredura no local e orientaram o responsável sobre medidas de segurança.