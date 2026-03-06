A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Fritadeira ligada causa incêndio em lanchonete de Marechal Floriano

Publicado em 06/03/2026 às 13h58
Cozinha de comércio fica destruída após incêndio durante a noite
A cozinha foi a parte mais afetada, com danos em bancadas, fritadeiras, piso e forro Crédito: Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma lanchonete no bairro Santa Rita, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de quinta-feira (5). Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma fritadeira elétrica deixada ligada após o fechamento do estabelecimento.

De acordo com os militares, o equipamento provocou a queima do óleo, iniciando as chamas na área da cozinha. Moradores do andar superior perceberam o incidente e conseguiram controlar o fogo antes da chegada das equipes.

Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A cozinha foi a parte mais afetada, com danos em bancadas, fritadeiras, piso e forro. O incêndio não se espalhou para outras áreas do prédio porque o ambiente era isolado do restante do comércio. Os bombeiros realizaram uma varredura no local e orientaram o responsável sobre medidas de segurança.

Publicidade