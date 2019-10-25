Os melhores ácidos para melhorar a pele e para que serve cada um

Glossário dos ácidos Crédito: Freepik

Cuidar da pele deixou de ser luxo há muito tempo. Com o boom da internet e inúmeras blogueiras e dermatologistas lançando mão das redes sociais para dar dicas de skincare, ficou difícil gravar o nome de todos os produtos e nem em sonho daria para decorar qual a finalidade de cada um deles. E é isso o que acontece com os ácidos. Muito usados em peles danificadas, com espinhas e acne e poros dilatados, eles servem para um outro punhado de coisas, como renovação celular e rejuvenescimento.

A dermatologista Karina Mazzini avalia que hoje, os ácidos mais prescristos em seu consultório são o retinoico, tranexâmico e o hialurônico. Porém, independente da fórmula, ela alerta que o produto deve ser usado à noite , em pouca quantidade, e bem espalhado pelo rosto. E logo pela manhã, é recomendado lavar o a pele para retirar todo o ácido, hidratar e passar filtro solar.

Revista.AG decidiu fazer um glossário dos ácidos para detalhar qual é a finalidade de cada um deles. Assim, já dá para você, leitor, ter uma noção de qual vai escolher quando for renovar sua prateleira de produtinhos cosméticos.

ÁCIDO RETINOICO

Ele é "primo" da vitamina A. Serve para amenizar as rugas finas e uniformizar o tom de pele. No geral, é muito usado em peelings químicos e físicos, desses feitos em clínicas de estética e dermatologia. Ele geralmente surge em versões em creme, gel ou loção e raramente arde quando é aplicado - só cuidado com a região dos olhos! As aplicações deste cosmético são mais feitas em consultório, mas em baixas concentrações são encontradas em produtos mais sofisticados de cuidados com a pele.

ÁCIDO HIALURÔNICO

É um biopolímero e é uma substância que o nosso corpo produz naturalmente. Ele é responsável por manter as moléculas de água na pele. Com o passar dos anos, ele vai diminuindo no organismo e causa perda de elasticidade e flacidez. O ácido hialurônico é usado em preenchimentos e em procedimentos de volumização, como a harmonização facial. Também é encontrado em produtos de uso tópico, que podem dar um bom resultado em tratamentos mais prolongados.

VITAMINA C (ÁCIDO ASCÓRBICO)

Sim, é um ácido! Mesmo com o nome de vitamina, o ácido ascórbico tem um poder antioxidante imenso e é muito usado para recompor a pele. Ele melhora a textura da cútis e potencializa o efeito de outros produtos, quando é usado em conjunto, como o filtro solar, por exemplo. Também diminui manchas e devolve viço à pele do rosto, podendo ajudar até no combate aos temidos melasmas. Está presente em 90% das formulações básicas de skincare disponíveis em qualquer farmácia, mas também em fórmulas manipuladas e em protocolos mais sofisticados de rejuvenescimento.

ALFA-HIDROÁCIDOS (AHAS)

Esses ácidos atuam como um esfoliante químico, só que sem aqueles "pedacinhos" físicos que são comumente encontrados em produtos que esfoliam (mas é por isso que ele é químico e não físico). Ele ajuda na remoção de células e pele morta, o que melhora o aspecto geral do rosto. Além disso, devolve luminosidade à cútis e pode ser encontrado em farmácias de forma fácil. Está presente em versões em creme, séruns, géis e pomadas.

ÁCIDO GLICÓLICO

É um dos ácidos alfa-hidroácidos. Ele, especificamente, é usado de forma separada por ter um potencial de renovação celular alto, ao mesmo tempo em que hidrata a pele. Promove o rejuvenescimento, clareia manchas e reduz acne e cicatrizes de acne.

ÁCIDO SALICÍLICO

É um beta-hidroácido. Tem propriedades esfoliantes (como todos os AHAs) e seborreguladoras - isto é, bom para peles oleosas. Por isso, trata cútis com acne e excesso de oleosidade, bem como cravos e espinhas.

ÁCIDO KÓJICO

Tem ação clareadora intensa. Ele é muito usado no combate aos melasmas. Atua no organismo inibindo a formação da melanina - substância que dá cor à pele. Ao contrário da maioria dos ácidos, não tem restrição de horário de uso ao longo do dia, o que quer dizer que não tem problema usá-lo no verão ou quando há exposição ao Sol.

ÁCIDO TRANEXÂMICO

É outra ótima opção para tratamento de manchas. Mais encontrado em consultórios médicos, também pode surgir em versões em creme e loções. É bom para auxiliar na recuperação da pele pós-processos inflamatórios, como uma acne de grau mais severo.