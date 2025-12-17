A Gazeta - Agora

Chuva provoca alagamentos em estradas em Mimoso do Sul; veja vídeo

Publicado em 17/12/2025 às 10h35
Choveu na madrugada desta quarta-feira (17) na localidade de Palmeiras e provocou cheia do Córrego Belo Monte

A chuva durante a madrugada desta quarta-feira (17) na localidade de Palmeiras, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, elevou o nível do Córrego Belo Monte. Segundo moradores da região, houve transbordo em alguns pontos, impossibilitando a passagem por estradas rurais. A Defesa Civil do município afirmou que o órgão segue em alerta, pois pode voltar a chover nas próximas horas.

Moradora na região de Patronato, Ediane Gasparelo revelou que o córrego amanheceu cheio e transbordou próximo à ponte da escola agrícola Belo Monte e também em áreas de várzeas (veja acima). De acordo com o coordenador da Defesa Civil, Leonardo Ferreira, choveu 115 milímetros na localidade de Palmeiras. Não há registros de alagamentos em imóveis.

