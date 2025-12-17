Chuva provoca alagamentos em estradas em Mimoso do Sul; veja vídeo

A chuva durante a madrugada desta quarta-feira (17) na localidade de Palmeiras, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, elevou o nível do Córrego Belo Monte. Segundo moradores da região, houve transbordo em alguns pontos, impossibilitando a passagem por estradas rurais. A Defesa Civil do município afirmou que o órgão segue em alerta, pois pode voltar a chover nas próximas horas.