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Skincare routine

O que é e para que serve a água micelar?

Responda todas as suas dúvidas sobre o produto que além de limpar a pele também tonifica e hidrata

Publicado em 09 de Outubro de 2019 às 10:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2019 às 10:15
O que é e para que serve a água micelar?  Crédito: Divulgação/ Unsplash @parkstreet
A água micelar é um dos produtos que mais ouvimos falar quando o assunto é skincare, mas, muitas dúvidas ainda surgem com relação ao produto, né?. Segundo o "Beauty Tudo", em publicação na Marie Claire,  a primeira indicação do produto é para a limpeza, já que um dos seus principais ingredientes são as micelas (daí o nome micelar), moléculas solúveis em água e também em óleo. E é essa característica que faz com que ela se torne um imã de sujeira, atraindo todo tipo de resíduo da pele (de gordura e suor à maquiagem).
Outro ponto importante do produto, quando comparado a alguns demaquilantes, é que a maioria delas tem como base água – e não óleo. Isso faz com que seja perfeita para peles oleosas ou acneicas. E por ser mais suave – e, novamente, na maioria dos casos – por não conter álcool na formulação, é indicada, também, para peles sensíveis.
Além dessas propriedades, a água micelar tem mais de uma função: além de limpar a pele, tonifica e hidrata. Ou seja, dá pra economizar dos passos na rotina de beleza com um produto só. E, outra vantagem é que não é preciso enxaguar o rosto. Basta aplicar suavemente com algodão até remover todos os resíduos e pronto, é só ir trocando o algodão (embebido na água) até ele não apresentar mais sujeira.

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