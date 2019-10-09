O que é e para que serve a água micelar? Crédito: Divulgação/ Unsplash @parkstreet

A água micelar é um dos produtos que mais ouvimos falar quando o assunto é skincare, mas, muitas dúvidas ainda surgem com relação ao produto, né?. Segundo o "Beauty Tudo", em publicação na Marie Claire, a primeira indicação do produto é para a limpeza, já que um dos seus principais ingredientes são as micelas (daí o nome micelar), moléculas solúveis em água e também em óleo. E é essa característica que faz com que ela se torne um imã de sujeira, atraindo todo tipo de resíduo da pele (de gordura e suor à maquiagem).

Outro ponto importante do produto, quando comparado a alguns demaquilantes, é que a maioria delas tem como base água – e não óleo. Isso faz com que seja perfeita para peles oleosas ou acneicas. E por ser mais suave – e, novamente, na maioria dos casos – por não conter álcool na formulação, é indicada, também, para peles sensíveis.