Rodelas de pepinos nos olhos desincham e amenizam olheiras?

pepino nos olhos Crédito: Freepik

Nem todo mundo consegue dormir oito horas, manter uma alimentação 100% saudável e levar uma vida regrada. De repente, você é uma dessas pessoas e, no meio de toda essa falta de cuidados, aparecem as terríveis olheiras. Elas também são causadas pelo acúmulo de melanina (pigmento que dá cor à pele) e rompimento dos vasos sanguíneos na região das pálpebras, deixando um aspecto de cansaço, e até de um certo envelhecimento, estampados no rosto.

Porém nem tudo está perdido. O velho truque das rodelas de pepinos nos olhos podem ajudar a desinchar e amenizar olheiras, além de renovar a pele. "O pepino funciona como um calmante, anti-inflamatório e um clareador da região dos olhos. Já é utilizado há muito tempo e descobriu-se que possui substâncias realmente ativas como vitamina C, ácido fólico, entre outros, tendo um efeito benéfico para região dos olhos", explica a dermatologista Ana Paula Galeão.

"Colocado na geladeira, tem a função de vasoconstrição, que é fechar os vasinhos que deixam a coloração da pele com o tom arroxeado, desinchando e clareando a área" Ana Flávia Moll - DErmatologista

A dermatologista Ana Flávia Moll conta que o pepino tem função hidratante, pois possui alto poder de água, ajudando a hidratar essa área do corpo. "Além disso, colocado na geladeira, tem a função de vasoconstrição, que é fechar os vasinhos que deixam a coloração da pele com o tom arroxeado, desinchando e clareando a área".

BENEFÍCIOS

O pepino é formado por 90% de água e os outros 10% de vitamina C, ácido fólico e cafeico, substâncias que, em contato com a pele dos olhos, melhoram não apenas a circulação, como eliminam toxinas, o que contribui com a diminuição de olheiras. "Ele não faz milagre, mas tem ação benéfica. É melhor utilizado em pessoas que tendem a acumular água, que acordam com os olhos inchados ou que possuem escurecimento da região no grau leve. Já as pessoas com um escurecimento na região mais avançado ou afundamento da região também se beneficiam, mas precisam de tratamentos complementares", diz Ana Paula.

" É melhor utilizado em pessoas que tendem a acumular água, que acordam com os olhos inchados ou que possuem escurecimento da região no grau leve" Ana Paula Galeão - Dermatologista

O jeito certo é utilizar rodelas geladas. "Escolha uma rodela não muito fina e gelada, porque promove uma contração dos vasos sanguíneos da região, melhorando os aspectos de inchaço. Quando esquentar, gire a rodela", ensina Ana Paula. A médica Ana Flávia acrescenta que ao colocar o alimento gelado há redução da coloração arroxeada e do inchaço ao redor dos olhos.

CAUSAS

A pele dos olhos é mais sensível e fina que as demais, por isso os edemas aparecem mais facilmente nessa região. Na lista de causas, estão as noites mal dormidas e a má alimentação. "Os olhos ficam inchados porque essa pele é a mais fina do corpo. Uma forma de diminuir o inchaço é não consumir muito sal e ter uma alimentação equilibrada", sugere Ana Paula Galeão.

Em muitos casos o tratamento vai além do uso das rodelas de pepino. Ana Flávia Moll explica que quando a olheira é mais profunda, é utilizada a técnica de aplicação do ácido hialurônico, que vai preencher, elevar e tirar a parte mais funda. "Já a pigmentação, que pode ser melânica, mais amarronzada ou vascular, que é mais arroxeada, é removida com laser Nd Yag, porque tem ação no comprimento de onda que pega tanto a hemoglobina, que causa a coloração arroxeada, quanto na melanina, que causa a coloração amarronzada".