Anti-flacidez: fios de PDO estimulam a produção de colágeno da pele

Saiba quais são as contraindicações, o custo e o tempo médio de duração do procedimento. Crédito: Shutterstock

Com o passar do tempo, a pele vai perdendo sua sustentação e viçosidade, o que é natural. A novidade é que esse processo agora pode ser desacelerado com a aplicação de fios de sustentação, o famoso PDO - ou fios de Polidioxanona. Como os fios estimulam a produção de colágeno eles também estão sendo utilizados na prevenção do envelhecimento da pele. Quanto antes os cuidados são iniciados, mais são retardados os sinais de envelhecimento facial.

De acordo com o dermatologista Eduardo Carnavale, são feitas pequenas demarcações em pontos estratégicos do rosto e pescoço do paciente, nelas são inseridos os fios, separadamente em cada região e com o auxílio de uma agulha que contém a ponta romba, ou seja, que não danifica os tecidos. A procura pelo procedimento vem aumentando consideravelmente e os médicos acreditam que seja por conta da alta biocompatibilidade do composto e baixo risco da aplicação.

Não existe regra quanto a quantidade de fios, isso vai depender da necessidade de cada pessoa. Os fios de sustentação PDO não causam danos ao organismo e são absorvidos com o passar do tempo. Além de consertar imperfeições, esses fios estimulam a produção de colágeno nas regiões onde são inseridos, mantendo o paciente com uma aparência jovem por mais tempo, disse o médico.

Os fios agem na região subcutânea profunda, não são os músculos que são sustentados e sim os tecidos adiposos. O profissional deve estar familiarizados com a anatomia facial para evitar atingir músculos e nervos durante o procedimento para sustentação de tecidos, alertou.

COMO OS FIOS ESTIMULAM A PRODUÇÃO DE COLÁGENO

Sobre a ação dos fios, a dermatologista Pauline Lyrio explica que quando eles são inseridos nas camadas da pele, derme e subderme, causa-se um trauma localizado no percurso da agulha que contém o fio. Isso promove uma separação dos tecidos locais e injúria aos pequenos vasos sanguíneos, o que desencadeia um processo inflamatório imediato, seguido da produção de tecido reparador fibrocolagenoso ao redor do fio.

Essa resposta inflamatória resulta na neocolagênese, ou seja, a produção de um novo colágeno. Essa produção será proporcional à espessura e ao comprimento do fio inserido e também ao tecido atingido por esse procedimento. Isso tudo, combinado com o efeito de estruturação de tecidos moles que também será promovido por eles e dará o efeito de sustentação e firmeza da pele, pontua Pauline.

A dermatologista salienta ainda que, após um mês da passagem do fio, inicia-se o processo de formação do novo colágeno e, assim como no caso dos bioestimuladores, os resultados passam a ser mais perceptíveis a partir de 45 a 60 dias.

QUEM PODE FAZER

"Os fios não são sugeridos para pessoas com flacidez excessiva - sugerindo-se fazer um tratamento prévio com outros procedimentos para melhorar a flacidez antes" Pauline Lyrio - Médica dermatologista

Segundo Pauline, as contraindicações são: gestantes, lactantes, portadores de doenças auto-imunes ou da coagulação (ou em uso de anticoagulantes), pessoas que possuem preenchedores definitivos ou infecções na região que será tratada.

Além disso, a dermatologista alerta para situações que devem ser respeitadas. Os fios não são sugeridos para pessoas com flacidez excessiva - sugerindo-se fazer um tratamento prévio com outros procedimentos para melhorar a flacidez antes, como bioestimuladores e tecnologias, como o ultrassom microfocado, ressalta Pauline.

Pós-bariátrica não tem um efeito interessante. Pode até fazer, mas para melhores resultados serão necessários maiores quantidades e complementar com outros métodos. E em pacientes muito magras, é importante realizar primeiro preenchimento pq os fios podem ficar aparentes, complementa.

A médica dermatologista Pauline Lyrio explica qual é e quais os fatores influenciam na duração média dos resultados do procedimento. Crédito: Divulgação

DURAÇÃO MÉDIA DOS RESULTADOS

De acordo com a dermatologista, o fio dura de 4 a 6 meses no corpo, mas isso é variável, pois cada organismo responde de um jeito diferente. Lembrando que, embora a substância já tenha sido absorvida pelo corpo nesse período, o novo colágeno gerado vai permanecer e envelhecer naturalmente junto com a pessoa, podendo manter os resultados de melhoria da qualidade por mais de 1 ano, afirma.

Pauline explica ainda que, dependendo da região e da indicação do procedimento, pode ser necessária reaplicação a cada 6 meses, para manter o resultado de tração. Quando combinado ao tratamento com toxina botulínica na região das sobrancelhas - que vai deixar a musculatura relaxada, por exemplo -, contribui para um resultado mais duradouro, permitindo maior intervalo para uma nova aplicação.

Segundo a profissional, o custo vai depender de acordo com a indicação individual - se somente para estímulo de colágeno ou se para sustentação/lifting - e também conforme a quantidade de fios passados na sessão. Em média, gira em torno de 600 a 2400 reais.

A dermatologista ressalta que uma observação importante é que em quem possui fios de PDO e realiza procedimentos com ácido hialurônico no mesmo plano de aplicação em que os fios foram passados, o preenchimento pode acelerar a hidrólise do fio, ou seja, degradá-lo mais rapidamente e sua durabilidade pode ser inferior. Por isso, recomendamos que, se for fazer o tratamento combinado, que sejam respeitadas profundidades de aplicação diferentes, explica.