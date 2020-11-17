Conheça novos lasers que prometem tratar o melasma e rejuvenescer a pele

A última versão do Helios tem diversas ponteiras com diferentes indicações de tratamento. "Para tratar melasma é bem eficiente", diz Alessandra de Melo Crédito: Wavebreak Media LTD/ Freepik

O sol apareceu. E quem tem melasma - aquelas manchas escuras que insistem em aparecer em locais específicos do rosto - sofre só de pensar que elas vão se acentuar ainda mais. Para ajudar a resolver esse problema, a tecnologia se aprimora cada vez mais no universo da beleza.

Exemplo disso é o Helios, um laser ND-Ya, que promete acabar com o melasma, as manchas na pele, e ainda remover tatuagens. Mas o que ele tem que os outros não tem? Diversas ponteiras com diferentes indicações de tratamento. "É um aparelho muito versátil e trata todas as camadas da pele, tanto a superficial e média quanto a profunda", explica a dermatologista Alessandra de Melo.

E ela acrescenta outras vantagens na lista do equipamento: rejuvenescimento facial, tratamento de flacidez, melhora das sardas e das olheiras causadas por pigmentação. Isso sem falar no clareamento da virilha e axilas. "Esses são os tratamentos mais indicados, além de acabar com o melasma e remover tatuagens".

A médica explica que para o melasma, que é considerado um tratamento difícil, o Helios é eficiente. "Ele emite pulsos de luz ultrarrápidos e sua energia é absorvida pelos melanócitos, células que produzem o pigmento escuro, a melanina. Isso faz com que a produção e a distribuição desse pigmento sejam controladas, evitando o efeito rebote, ou seja, que o problema volte mais intenso quando a pele é exposta aos fatores que induzem o aparecimento das mancha, como exposição ao sol e ao calor", diz.

A boa notícia é que os resultados já aparecem por volta de sete dias e o final após 4 meses. "A quantidade de sessões varia para cada paciente, mas geralmente são 3, que podem durar de 10 minutos a 1 hora. Tudo depende da extensão da área tratada e do tratamento", ressalta Alessandra de Melo.

LASER FOTONA 4D

O Laser Fotona 4D também é um tratamento novo. Combinação única de quatro lasers para combater o envelhecimento facial, com ele é possível cuidar da face e do pescoço, estimulando colágeno, além de promover a sustentação do terço médio da face, melhora das rugas, do contorno do rosto, do viço e da textura da pele.

A dermatologista Thaiz Rigoni explica que a técnica cuida da pele em todas as dimensões: promove estímulo celular intenso e renovação, atua na flacidez profunda e no contorno facial, além de trabalhar a textura da pele. "É utilizado uma ponteira robótica que atua de forma homogênea, garantindo mais eficiência. A principal indicação é o tratamento da flacidez da face e do corpo", diz. A médica complementa que ele trata a pele em todas as camada (superficial, média e profunda), além do interior da cavidade oral.

Além do rejuvenescimento e flacidez da pele, o aparelho também é indicado para cuidar das cicatrizes geradas pelas lesões de acne. O tratamento de rejuvenescimento da face dura 1h30. "O resultado é imediato e até 2 meses após acontece mais melhora porque esse laser é um potente bioestimulador de colágeno", diz a dermatologista.