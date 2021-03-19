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Quarentena no ES

SPA em casa: 10 produtos para você se cuidar nessa quarentena

Com as restrições das atividades sociais, aproveite o momento para cuidar da pele, do cabelo e do corpo com dicas de autocuidado

Publicado em 19 de Março de 2021 às 11:36

Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

19 mar 2021 às 11:36
Mulher em ritual de beleza
Atualize a sua rotina de skincare facial com uma massagem Crédito: Freepik
Que tal aproveitar esse período em casa para montar um SPA em casa? Pequenas ações são capazes de beneficiar a saúde, contribuir para o processo de autoconhecimento e, ainda, relaxar corpo e mente. Nada mais justo para esse momento em que estamos vivendo. Vista uma roupa confortável, tome um banho relaxante e aproveite a seleção de 10 produtos que fizemos para esse momento. Tem opção de esfoliante, hidratante corporal, produto para o cabelo e máscara facial. Siga as dicas, respire fundo e relaxe!

01

Loção Hidratante Cuide-se Bem Boa Noite de O Boticário.

Com cinco vezes mais camomila em sua formulação, é o hidratante ideal para utilizar antes de dormir. A fórmula tem rápida absorção, hidrata e revitaliza a pele, promovendo uma sensação de bem-estar e conforto. Preço: R$ 46,90

02

Sérum Essencial da Concha & Folha.

É um blend de óleos vegetais nobres como açaí, pracaxi e café verde com propriedades nutritivas e antioxidantes. Ele é ideal para finalizar a sua rotina de skincare facial com uma massagem e selar toda a hidratação na pele. Use de 3 a 4 gotas no rosto, pescoço e colo todos os dias. Pode ser usado por todos os tipos de pele, inclusive as oleosas. Preço: R$ 109

03

Rose Sugar Scrub da Lancôme.

O esfoliante pode ser usado em qualquer tipo de pele. Composto por grãos de açúcar, água de rosas e mel de acácia, ele age eliminando células mortas e impurezas, o que resulta na renovação da pele, deixando-a radiante, hidratada e saudável. Além disso, a esfoliação garante que os demais produtos da rotina de beleza sejam melhor absorvidos pela pele. R$ 229,00

04

Esfoliante Antissinais Chronos da Natura.

O esfoliante tem um duplo mecanismo de renovação da pele do rosto. As microesferas de bambu atuam na esfoliação física, enquanto o ácido glicólico ativa a esfoliação química. Esses ativos combinados removem células mortas, contribuem para a redução imediata de linhas de expressão e uniformizam a textura. Para peles oleosas, ele deve ser usado até 3 vezes na semana, enquanto peles normais a secas até 2 vezes na semana. Preço: R$59,50

05

Siàge Cauterização dos Fios Máscara Capilar da Eudora.

Com fórmula vegana e cruelty free que une a ação de ativos poderosos, como aminoácidos e colágeno, e a exclusiva BiotecnologiaAffinité 4D, o produto possibilita que um dos procedimentos mais realizados em salões de beleza seja feito em casa e com resultados profissionais. Preço R$ 52,99

06

Esfoliante Corporal Nivea.

O esfoliante corporal para o banho é enriquecido com pérolas azuis de vitamina E e micropartículas esfoliantes, que ajudam a massagear e renovar a pele do corpo, removendo as impurezas e células mortas. Promete deixar a pele uniforme, macia e radiante. Preço: R$ 24,29

07

Máscara Facial Prateada Renew da Avon.

Desenvolvida para ajudar a deixar a pele com sensação mais firme e resistente. Desenvolvida para áreas do rosto e do pescoço, esta fórmula rica é infundida com platina de verdade para melhorar a firmeza, a hidratação e a aparência geral da pele. A pele fica renovada com a força da platina. Preço: R$ 46,90

08

Home Spa Óleo Seco de Algodão da Adcos.

Óleo pós-banho com finíssima textura, toque seco e acetinado, que hidrata e nutre sem deixar a pele oleosa. Combina o óleo de algodão à silicones e partículas ultrafinas que garantem toque seco e acetinado. Preço: R$ 149

09

Urea Repair Pés da Eucerin

Proporciona aos pés ressecados ou extremamente ressecados uma intensa hidratação. Com uma combinação de ingredientes exclusiva – Ureia, Ceramidas e outros Fatores Naturais de Hidratação (FNH) – que combinam a hidratação e a reparação da barreira de proteção natural da pele, prevenindo o ressecamento. Preço: R$ 64,99

10

Máscara Detox de Carvão da Vult.

Purifica com o controle da oleosidade e hidrata. Diminui a aparência dos poros abertos e da vermelhidão com sua tecnologia probiótica, fórmula antisséptica e livre de óleo. A ação antioxidante e purificante ajuda a estimular a proteção natural da pele, prevenindo a proliferação da bactéria causadora da acne, além de promover hidratação e renovação para a superfície da pele. Preço: R$ 31,90

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