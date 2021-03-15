Biquíni asa-delta: como usar a peça que está em alta entre as famosas

O biquíni de cintura alta, muito cavado, está de volta. Tanto que a peça foi escolhida por várias famosas como a queridinha do verão. Ela tem a lateral um pouco mais larga e a cava fica acima do osso da cintura. A ideia, vinda diretamente dos anos 1980, quando começou a ser chamado de asa-delta, conquistou Bruna Marquezine, Anitta, Ludmilla, Camilla de Lucas, Luísa Sonza, Fernanda Keulla e muitas outras mulheres.
O modelo de biquíni é democrático e, por conta da lateral bem alta, ele alonga a silhueta. "A peça traz vantagens aos mais variados biotipos, já que valoriza as curvas. Por ser bem cavado as pernas ficam à mostra, com isso alonga a silhueta, sendo ideal para mulheres mais baixas", explica a consultora de imagem Loraynne Pavezi.
A peça garante estilo e a parte de cima pode ser cortininha, top, tomara que caia, ciganinha, ombro a ombro... A dica de Loraynne é escolher o sutiã que valorize as formas, já que a calcinha é básica e combina com tudo. Para quem ainda não usou o biquíni asa-delta, a sugestão é se atentar ao tamanho da peça. "Se pegar uma peça muito justa ela vai repartir o quadril ou ficar enrolando. Use de acordo com o seu biotipo, para as mais magrinhas a largura pode ser mais fininha. Já as mulheres de quadril mais largo a opte pelas laterais mais largas. Lembrando também que para quem quer conforto os maiôs asa-delta são uma excelente opção", diz a consultora de imagem.
Cores e estampas
A apresentadora Sabrina Sato adora apostar no modelo com estampa. A dica, para quem optar pelas cores e estampas, é usá-las onde você pretende atrair o olhar. "Deixe cores neutras para onde pretende retrair", diz Loraynne. De resto, é usar a imaginação, brincar com a peça e se sentir confortável. "Faça amarrações do sutiã na calcinha, cruze as tiras na barriga e amarre nas laterias da calcinha, escolha usar short jeans com a cintura mais baixa, ou aposte no body chain que são os colares de corpo", diz a consultora de imagem. Confira na galeria algumas inspirações das famosas usando a peça.