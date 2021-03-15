Biquíni asa-delta: como usar a peça que está em alta entre as famosas

O modelo de biquíni é democrático e, por conta da lateral bem alta, ele alonga a silhueta. "A peça traz vantagens aos mais variados biotipos, já que valoriza as curvas. Por ser bem cavado as pernas ficam à mostra, com isso alonga a silhueta, sendo ideal para mulheres mais baixas", explica a consultora de imagem Loraynne Pavezi.

A peça garante estilo e a parte de cima pode ser cortininha, top, tomara que caia, ciganinha, ombro a ombro... A dica de Loraynne é escolher o sutiã que valorize as formas, já que a calcinha é básica e combina com tudo. Para quem ainda não usou o biquíni asa-delta, a sugestão é se atentar ao tamanho da peça. "Se pegar uma peça muito justa ela vai repartir o quadril ou ficar enrolando. Use de acordo com o seu biotipo, para as mais magrinhas a largura pode ser mais fininha. Já as mulheres de quadril mais largo a opte pelas laterais mais largas. Lembrando também que para quem quer conforto os maiôs asa-delta são uma excelente opção", diz a consultora de imagem.