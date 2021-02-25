Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
BBB21

Cabelo: saiba como fazer o penteado da Sarah, do BBB

Chamado de wet hair, o efeito cria a sensação de um penteado molhado, como se os fios tivessem sido penteados para trás logo depois do banho
Guilherme Sillva

Guilherme Sillva

Publicado em 

25 fev 2021 às 15:19

Publicado em 25 de Fevereiro de 2021 às 15:19

Sarah no BBB
Sarah não conseguiu lavar os cabelos e fez o penteado molhado Crédito: Reprodução/ Instagram Sarah
Na última segunda-feira aconteceu a Festa da Líder Sarah, no BBB 21, com o tema Los Angeles. O evento teve limusine no gramado, que foi cenário para vários closes, bons drinks e muito papo. Mas o que deu o que falar foi o penteado da 'sister', que mais uma vez arrasou na maquiagem. Chamado de wet hair, o efeito cria a sensação de um penteado molhado, como se os fios tivessem sido penteados para trás logo depois do banho. 
A hairstylist Penha Arraz, do Spazio Penha Arraz, explica que o penteado é ideal para os dias que não dá tempo de lavar e escovar os cabelos. Para durar o dia inteiro tem que aplicar um spray fixador para segurar o look. "Mas caso seja só para um evento de poucas horas, o gel funciona bem". 

Como fazer

A hairstylist Ana Paula Leite, do Be Spa Urbano, conta que o penteado pode ser utilizado com uma repartição ao meio, de lado, todo para trás, como o da Sarah, ou com rabo de cavalo. "É feito com o auxílio do gel. O ideal é que o produto não tenha álcool, isso porque o líquido danifica o fio, principalmente em cabelos com coloração ou outro tipo de química", diz. 
Sarah no BBB
Sarah na sua festa com o tema Los Angeles Crédito: Reprodução/ Instagram
A profissional explica que primeiro é preciso aplicar o gel, em seguida definir o lado ou repartição que irá aderir. "Aplique uma quantidade generosa de glicerina para deixar com o aspecto de molhado. Finalize com um spray fixador de brilho para aumentar a durabilidade e acentuar o efeito supermolhado", diz Ana Paula Leite.
Penha Arraz diz que o penteado também pode ser feito com pomadas ou mousses para cabelo com média ou alta fixação. "Aplique a pomada ou finalizador escolhido nos cabelos úmidos, mecha por mecha, até dar a forma desejada. Pode ser um visual mais arrumadinho, com o fios bem alinhados, ou algo mais bagunçado, como se tivesse saído da praia", finaliza. 

Veja Também

Cabelos: entenda por que é importante observar o pH do xampu

Cabelos: 5 tendências de coloração e cortes para 2021

5 estratégias simples para se recuperar melhor do treino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Beleza
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 09/04/2026
Imagem de destaque
'Ninguém deveria morrer servindo à causa da paz': o militar brasileiro em missão da ONU na zona de conflito entre Hezbollah e Israel
Imagem de destaque
"Conduta inadmissível", diz governador do ES sobre PM que matou casal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados