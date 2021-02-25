Cabelo: saiba como fazer o penteado da Sarah, do BBB

Sarah não conseguiu lavar os cabelos e fez o penteado molhado Crédito: Reprodução/ Instagram Sarah

sister', que mais uma vez arrasou na maquiagem. Chamado de wet hair, o efeito cria a sensação de um penteado molhado, como se os fios tivessem sido penteados para trás logo depois do banho. Na última segunda-feira aconteceu a Festa da Líder Sarah, no BBB 21 , com o tema Los Angeles. O evento teve limusine no gramado, que foi cenário para vários closes, bons drinks e muito papo. Mas o que deu o que falar foi o penteado da '', que mais uma vez arrasou na maquiagem. Chamado de, o efeito cria a sensação de um penteado molhado, como se os fios tivessem sido penteados para trás logo depois do banho.

A hairstylist Penha Arraz, do Spazio Penha Arraz, explica que o penteado é ideal para os dias que não dá tempo de lavar e escovar os cabelos. Para durar o dia inteiro tem que aplicar um spray fixador para segurar o look. "Mas caso seja só para um evento de poucas horas, o gel funciona bem".

Como fazer

A hairstylist Ana Paula Leite, do Be Spa Urbano, conta que o penteado pode ser utilizado com uma repartição ao meio, de lado, todo para trás, como o da Sarah, ou com rabo de cavalo. "É feito com o auxílio do gel. O ideal é que o produto não tenha álcool, isso porque o líquido danifica o fio, principalmente em cabelos com coloração ou outro tipo de química", diz.

Sarah na sua festa com o tema Los Angeles Crédito: Reprodução/ Instagram

A profissional explica que primeiro é preciso aplicar o gel, em seguida definir o lado ou repartição que irá aderir. "Aplique uma quantidade generosa de glicerina para deixar com o aspecto de molhado. Finalize com um spray fixador de brilho para aumentar a durabilidade e acentuar o efeito supermolhado", diz Ana Paula Leite.