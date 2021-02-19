"BBB 21": Sarah é a nova líder após prova de resistência e sorte

Sarah é a quarta líder da semana do BBB 21, após prova de resistência e sorte. Ela ganhou a Prova do Líder na noite desta quinta-feira (18) e poderá indicar um concorrente na formação do paredão de domingo (21). Os três participantes que perderam a etapa final da liderança - Caio, Fiuk e Gil - vão escolher em conjunto um nome para indicar ao paredão.
Para ir para o lado VIP da casa, a líder da semana distribuiu a pulseira para Gil, Caio, Fiuk e Rodolffo. Juliette falou para Sarah: "Não esquece de mim pelo amor de Deus". Todos riram e ela ganhou a última pulseira.
Líder da semana anterior, Karol Conká fugiu da desafeto no jogo, Sarah, e vetou Juliette da quarta Prova do Líder. Ao ser vetada, a advogada paraibana garantiu uma vaga na Prova do Anjo da semana e comemorou.
A prova exigiu agilidade e precisão. Os confinados precisaram encontrar os produtos Above nos tanques que tem areia, slime e piscina de bolinha. Eles tinham que escorregar, pegar o card Above e voltar pela rampa. Thaís, Viih tube, Arthur, Gilberto, Sarah, Rodolffo, Fiuk, Caio se classificaram para disputar a segunda etapa da prova.
Caio disse para Tiago Leifert que torceu o pé, mas continuou na prova. Arthur machucou o ombro e abandonou a disputa. Não tinha tempo certo para a prova e o único motivo de eliminação era caso algum participante roubasse o Above de outro.
"Vocês conseguiram transformar uma prova simples em prova de resistência", diz o apresentador Tiago Leifert para os participantes.
Sarah, Caio e Fiuk já estão classificados para a próxima etapa da prova. Viih tube, Gilberto, Rodolffo e Thaís disputaram entre eles a quarta vaga da prova procurando o card em um dos tanques de areia. Gil levou a melhor e garantiu a última vaga na disputa final.