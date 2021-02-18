BBB 21: Gilberto é aprovado com bolsa em PhD em universidade na Califórnia

Gilberto J. Nogueira, participante do BBB 21 Crédito: Instagram/gilnogueiraofc

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilberto, participante do BBB 21, conseguiu uma bolsa para PhD na Universidade da Califórna, em Davis. A mãe do doutorando em Economia, havia afirmado, no último sábado (13) que ele também foi aceito na Universidade do Texas, nos Estados Unidos.

O anúncio foi feito pelo professor do pernambucano, Rafael Costa Lima, e confirmada pela equipe de Gil. Rafael Costa afirmou que esse PhD era a primeira preferência do confinado. "Não é apenas um PhD excelente, é o que estava no topo da lista de preferências dele!", escreveu em seu Twitter.

É real, queríamos que o Gil tivesse sabendo dessa notícia pra comemorar muito na festa de hoje #TeamGil https://t.co/lxSWMy61XK — Gilberto Nogueira 🎓 (@gilnogueiraofc) February 18, 2021

Formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, desde 2019, atualmente Gil cursa mestrado na mesma instituição. A equipe do brother compartilhou a notícia dizendo que gostaria que ele soubesse da aprovação para comemorar na Festa do Líder de Karol Conká.

Na última terça-feira (16), em uma conversa com Camilla de Lucas e João, Gilberto disse que gostaria de ganhar a prova do anjo para saber se foi aprovado ou não no PhD. "Queria muito o anjo para saber se eu passei no PhD. Não sei se mainha pode falar. Queria muito saber se eu sou um futuro PhD", disse.