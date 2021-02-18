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BBB 21: Gilberto é aprovado com bolsa em PhD em universidade na Califórnia

Brother também havia passado para fazer PhD na Universidade do Texas

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:27

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2021 às 17:27
Gilberto J. Nogueira, participante do BBB 21
Gilberto J. Nogueira, participante do BBB 21 Crédito: Instagram/gilnogueiraofc
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gilberto, participante do BBB 21, conseguiu uma bolsa para PhD na Universidade da Califórna, em Davis. A mãe do doutorando em Economia, havia afirmado, no último sábado (13) que ele também foi aceito na Universidade do Texas, nos Estados Unidos.
O anúncio foi feito pelo professor do pernambucano, Rafael Costa Lima, e confirmada pela equipe de Gil. Rafael Costa afirmou que esse PhD era a primeira preferência do confinado. "Não é apenas um PhD excelente, é o que estava no topo da lista de preferências dele!", escreveu em seu Twitter.
Formado em Economia pela Universidade Federal de Pernambuco, desde 2019, atualmente Gil cursa mestrado na mesma instituição. A equipe do brother compartilhou a notícia dizendo que gostaria que ele soubesse da aprovação para comemorar na Festa do Líder de Karol Conká.

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Na última terça-feira (16), em uma conversa com Camilla de Lucas e João, Gilberto disse que gostaria de ganhar a prova do anjo para saber se foi aprovado ou não no PhD. "Queria muito o anjo para saber se eu passei no PhD. Não sei se mainha pode falar. Queria muito saber se eu sou um futuro PhD", disse.
Nesta semana, Gil se envolveu em uma briga com Pocah após o Jogo da Discórdia, na segunda-feira (15). No meio da gritaria, o doutorando em Economia disse para a cantora: "Eu não vim do lixo, pra perder pra basculho". Depois disso, a pergunta "o que é basculho" foi a segunda mais procurada no Google nas 24 horas após o desentendimento, perdendo apenas para outra relacionada ao reality: "BBB quem saiu".

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