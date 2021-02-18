Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Saúde

César Filho recebe alta do hospital depois de ser internado com Covid-19

'Indo embora para casa para recuperar as energias', diz apresentador
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

18 fev 2021 às 17:31

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 17:31

O apresentador César Filho
O apresentador César Filho Crédito: Instagram/@elainemickely
César Filho, 60, recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta quinta-feira (18). Ele estava internado na unidade desde o último dia 11 por causa de complicações provocadas pela Covid-19.
"Estamos recebendo alta, indo embora para casa para recuperar as energias [...] Muito obrigado pelo carinho, preocupação, orações durante todo esse período e quando ainda estava em casa", afirmou ele em vídeo publicado em suas redes sociais. O apresentador estava ao lado de Elaine Mickely, que também contraiu o novo coronavírus e já está recuperada.
Emocionada, ela também falou sobre a recuperação do marido. "Estou muito feliz, porque são momentos muito difíceis que a gente passa aqui, momentos de muita tensão, medo e preocupação durante a doença inteira. Mas nós vencemos", disse.
César Filho recebeu o diagnóstico da Covid-19 no dia 2 de fevereiro. No dia 11, ele apresentou uma piora no quadro de saúde e precisou ser hospitalizado.

Veja Também

Cesar Filho testa positivo para Covid-19 e anuncia afastamento da TV

Cesar Filho é internado por diverticulite em São Paulo; entenda a doença

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Saúde Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES recebe alertas amarelo e laranja de chuvas intensas; veja cidades
Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados