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Coronavírus

Cesar Filho testa positivo para Covid-19 e anuncia afastamento da TV

Apresentador da Record TV afirmou que está bem, tendo 'apenas muita dor no corpo e cansaço'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

03 fev 2021 às 13:48

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 13:48

O apresentador Cesar Filho em vídeo que fala que testou positivo para Covid-19
O apresetador Cesar Filho no vídeo em que fala do diagnóstico de Covid-19 recebido pelos médicos Crédito: Reprodução/Instagram
Cesar Filho, apresentador do Hoje Em Dia, da Record TV, anunciou ter contraído o novo coronavírus. O relato foi feito em seu Instagram na tarde desta terça-feira, 2.
"Infelizmente, testei positivo para a covid-19. Graças a Deus, estou muito bem. Vou me afastar um pouco das redes sociais para poder repousar e retornar o quanto antes. Muito obrigado pelo carinho e preocupação", escreveu o apresentador.
Em um vídeo, ele explicou mais sobre como descobriu a doença: "Não estive muito bem no sábado, com um pouco de dor no corpo, mal-estar, cansaço, coriza, e, de sábado para domingo, tive uma elevação de temperatura e tomei remédio para baixar a febre."

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E continuou: "No domingo, acordei super bem, mas, no decorrer do dia, comecei a sentir mal-estar novamente. Avisei a Rede Record e fui para o hospital."
Apesar de só receber a confirmação na segunda-feira, 1º de fevereiro, Cesar Filho conta que começou a se tratar desde o dia anterior. "Continuo bem, tenho apenas muita dor no corpo ainda e muito cansaço", afirmou.

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