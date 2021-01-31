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Ator pornô Lucas Fernandes morre após complicações da Covid-19

A confirmação foi feita pela produtora Irmãos Dotados, em sua conta no Twitter

Publicado em 31 de Janeiro de 2021 às 16:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 jan 2021 às 16:54
A confirmação foi feita pela produtora Irmãos Dotados, em sua conta no Twitter.
Ator pornô Lucas Fernandes Almeida morre após complicações da Covid-19 Crédito: Instagram/ lucasfer_almeida
O ator pornô Lucas Fernandes Almeida morreu, nesta semana, após apresentar complicações em decorrência da Covid-19. A confirmação foi feita pela produtora Irmãos Dotados, em sua conta no Twitter.
"O ator Lucas Almeida também faleceu recentemente devido a complicações da Covid. Nossos pêsames a amigos e familiares. Mais uma vida perdida para esse vírus maldito", afirmou publicação, sem especificar a data do falecimento.
Fãs lamentaram nas redes sociais: "Amigo, vai brilhar, vai ser a estrela que você sempre foi", afirmou um internauta na página do ator no Instagram. "Que seu caminho esteja repleto de luz, cristalzinho", disse mais um. "Tão jovem e tão forte", comentou outro.
Foi revelado neste sábado (30) que o cantor Gilberto Gil e sua mulher, Flora, também tiveram diagnóstico para o novo coronavírus. No caso deles, o entanto, a confirmação da doença aconteceu em dezembro e eles já estão recuperados.
Outro famoso em recuperação é o músico Zezinho Côrrea, 69, vocalista do grupo Carrapicho, que apresentou melhora em seu quadro clínico. O artista, que foi hospitalizado por causa da Covid-19, está no momento com sedação mínima e já respira sem aparelhos.

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