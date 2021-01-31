Ator pornô Lucas Fernandes morre após complicações da Covid-19

Ator pornô Lucas Fernandes Almeida morre após complicações da Covid-19 Crédito: Instagram/ lucasfer_almeida

O ator pornô Lucas Fernandes Almeida morreu, nesta semana, após apresentar complicações em decorrência da Covid-19. A confirmação foi feita pela produtora Irmãos Dotados, em sua conta no Twitter.

"O ator Lucas Almeida também faleceu recentemente devido a complicações da Covid. Nossos pêsames a amigos e familiares. Mais uma vida perdida para esse vírus maldito", afirmou publicação, sem especificar a data do falecimento.

Fãs lamentaram nas redes sociais: "Amigo, vai brilhar, vai ser a estrela que você sempre foi", afirmou um internauta na página do ator no Instagram. "Que seu caminho esteja repleto de luz, cristalzinho", disse mais um. "Tão jovem e tão forte", comentou outro.