Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tratados por médica capixaba

Flora e Gilberto Gil confirmam diagnóstico para Covid-19, mas já estão recuperados

Casal pegou doença em dezembro do ano passado e já está recuperado. Eles foram acompanhados pela médica capixaba Margareth Dalcolmo, referência em Covid-19 no Brasil

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 12:54

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 jan 2021 às 12:54
Gilberto Gil, cantor
O cantor Gilberto Gil confirmou que foi diagnosticado com a Covid-19 em dezembro Crédito: Gérard Giaume
O cantor Gilberto Gil, de 78 anos, e sua mulher, Flora, de 60 anos, receberam diagnóstico para a Covid-19. A informação foi divulgada pelo colunista Ancelmo Góis e confirmada pelo casal em suas redes sociais. Os dois, no entanto, já estariam recuperados.
Gil e Flora afirmaram no Instagram que receberam o diagnóstico positivo em dezembro, mas felizmente pegaram "uma cepa branda que não nos abateu e nos deixou mais seguros e tranquilos". Acompanhados pela médica capixaba Margareth Dalcolmo, eles já receberam alta.
"Estamos bem. Agora é continuar cuidando, usar máscara e aguardar a vez para tomar vacina", afirmaram os dois nas redes sociais. Flora ainda completou afirmando que o casal segue, neste sábado (30), para Salvador.
No último dia 10, Gil e Flora usaram suas redes sociais para comemorar o nascimento das netinhas gêmeas Pina e Roma. "A família Gil está em festa. Nasceram as duas mais novas netinhas do Vovô Gil e da Vovó Flora: as irmãs gêmeas Roma e Pina. Parabéns aos orgulhosos papais José Gil e Mariá Pinkusfeld. Axé".
Vários famosos foram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. Recentemente, morreram o músico Genival Lacerda, 89, as atrizes Nicette Bruno, 87, e Christina Rodrigues, 57, e o ator Eduardo Galvão, 58, em decorrência da doença.

LEIA MAIS 

Laerte deixa UTI depois de melhora em seu quadro de Covid-19

Influenciadora Ygona Moura morre vítima da Covid-19

Covid-19: famosos apoiam médica capixaba em desabafo: "Criminosos"

É falso que Angélica disse que não vai tomar vacina contra Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gilberto Gil Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Itamaraty confirma morte de brasileiros em ataque de Israel no Líbano; o que se sabe
FGTS - aplicativo, saque, dinheiro
Novo Desenrola permitirá uso do FGTS para renegociação de dívidas
Feira ES Tour
Pontos turísticos do ES em versão 'pocket' chamam a atenção em feira

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados