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Montagem

É falso que Angélica disse que não vai tomar vacina contra Covid-19

A postagem manipulada afirma que a apresentadora teria dito em entrevista à Jovem Pan que ela e sua família têm "alta imunidade" e não precisam da vacina.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2021 às 16:22

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 16:22

A apresentadora Angélica
A apresentadora Angélica Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Um boato sobre Angélica ter rejeitado a vacina contra Covid 19 foi amplamente compartilhado  no Facebook. A postagem afirma que a apresentadora teria dito em entrevista à Jovem Pan que ela e sua família têm "alta imunidade" e não precisam da vacina. Porém, não há nenhum registro da suposta entrevista nos canais da rádio ou nas redes sociais dela.
A montagem apresenta uma foto de Angélica e os dizeres: "Angélica esposa do Huck foi entrevistada pela Jovem Pan. Ela disse que é a favor de todo povo brasileiro toma vacina da China o repórter perguntou se ela tem coragem de tomar a vacina ela disse que nem ela e nem a família dela precisa tomar vacina porque eles têm a imunidade alta".
Angélica publicou no seu Instagram em 14 de janeiro uma série de fotos com a legenda: "Da série 'eu quero a vacina'. Foto 1: olhar de esperança. Foto 2: ouvindo dizer que tá chegando a hora Foto 3: já temos a vacina. Foto 4 : ouvindo alguém dizer que não vai tomar. Foto 5: plena imaginando o grande dia".
O marido da apresentadora, Luciano Huck, também postou seu apoio à vacinação no Twitter em 16 de janeiro. "Eu vou tomar a vacina, minha família vai tomar a vacina, recomendo que as pessoas tomem a vacina, e ponto final", escreveu o apresentador. "Vacinar é cuidar de si próprio e de quem se ama. Negacionismo não irá nos levar a lugar algum. Chegou a hora de vencer a covid-19 com ajuda da ciência".

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