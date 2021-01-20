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"BBB 21": Cleo e Fábio Jr fazem torcida para Fiuk nas redes sociais

Cleo Pires e seu pai, Fábio Jr, usaram as redes sociais para declarar apoio e torcida a Fiuk, irmão da cantora e filho do cantor na nova edição do reality show.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

20 jan 2021 às 15:51

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 15:51

Fábio Jr e os filhos, Cleo Pires e Fiuk
Fábio Jr e os filhos, Cleo Pires e Fiuk Crédito: Reprodução/Instagram @fiuk
Cleo Pires e seu pai, Fábio Jr, usaram as redes sociais para declarar apoio e torcida a Fiuk, irmão da cantora e filho do cantor, no Big Brother Brasil 21, na noite desta terça-feira (19). 
No Twitter, Cleo compartilhou: "Eu já me sinto parte desse elenco com tantas pessoas queridas pra torcer! Karol Conka, Pocah, Viih Tube e meu irmão lindo Fiuk. Desejo muito axé para vocês, contem com a minha torcida".
"Boa sorte irmão, tô com você", acrescentou ela em outro tweet. Fábio Jr também resolveu exaltar seu filho na internet, assim que a participação de Fiuk foi confirmada no reality show da Globo.
"Vai com tudo, filhote!!! Tamo junto pra caramba! Te amo muitão", escreveu o cantor nos stories. Fábio também publicou uma foto em seu perfil no Instagram reiterando a declaração: "Te amo MUITÃO #teamfiuk #bbb21 #amémamor".
Fiuk, 30 anos, foi vocalista das bandas No Name e Hori, compôs diversas canções e já trabalhou em carreira solo.Na televisão, seu primeiro trabalho foi como protagonista em Malhação ID, em 2009. Desde então, atuou em Aquele Beijo, Geração Brasil e agora está de volta ao ar como Ruy na reprise de A Força do Querer, na TV Globo.

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