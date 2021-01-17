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"BBB 21": Globo espera testes de Covid-19 para divulgar nomes dos participantes

Boninho, diretor da atração, afirmou, em um post nas redes sociais neste domingo (17), que a esperada lista ainda não tem um dia definido para sair

Publicado em 17 de Janeiro de 2021 às 15:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2021 às 15:16
O apresentador do
O apresentador do "BBB 21", Tiago Leifert Crédito: Globo/Paulo Belote
Previsto para começar no próximo dia 25, o "Big Brother Brasil" ainda está marcado por incertezas (e mistérios). A lista com o nome dos "brothers" do reality show seria divulgada nesta segunda-feira (18), mas, de acordo com o portal UOL, a Rede Globo ainda não tem o dia certo desta semana para soltar os selecionados. 
Tudo porque a emissora aguarda os resultados dos testes de Covid-19 dos participantes. A notícia foi dada em uma rede social por  Boninho, neste domingo (17). Em um post, sobre a estreia do "The Voice+", ele respondeu ao questionamento de uma internauta, que perguntava quando a esperada lista seria divulgada.
"Ainda não [vamos divulgar na segunda-feira]. Deixa a gente receber os testes de Covid-19 negativos da galera", argumentou o diretor para a seguidora em relação aos participantes.
Boninho, sobre os participantes do "BBB21": "só após o resultado dos testes de Covid-19" Crédito: Reprodução/Instagram
No sábado (16), Boninho divulgou um enigma sobre o Big Brother Brasil e deixou fãs intrigados. 

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