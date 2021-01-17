"BBB 21": Globo espera testes de Covid-19 para divulgar nomes dos participantes

O apresentador do "BBB 21", Tiago Leifert Crédito: Globo/Paulo Belote

Previsto para começar no próximo dia 25, o "Big Brother Brasil" ainda está marcado por incertezas (e mistérios). A lista com o nome dos "brothers" do reality show seria divulgada nesta segunda-feira (18), mas, de acordo com o portal UOL, a Rede Globo ainda não tem o dia certo desta semana para soltar os selecionados.

Tudo porque a emissora aguarda os resultados dos testes de Covid-19 dos participantes. A notícia foi dada em uma rede social por Boninho, neste domingo (17). Em um post, sobre a estreia do "The Voice+", ele respondeu ao questionamento de uma internauta, que perguntava quando a esperada lista seria divulgada.

"Ainda não [vamos divulgar na segunda-feira]. Deixa a gente receber os testes de Covid-19 negativos da galera", argumentou o diretor para a seguidora em relação aos participantes.

Boninho, sobre os participantes do "BBB21": "só após o resultado dos testes de Covid-19" Crédito: Reprodução/Instagram