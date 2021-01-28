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Estava na UTI

Influenciadora Ygona Moura morre vítima da Covid-19

"Pessoal, perdemos a Ygona", escreveram os familiares nos stories do perfil da influenciadora no Instagram na noite desta quarta-feira (27)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jan 2021 às 07:11

Publicado em 28 de Janeiro de 2021 às 07:11

A influenciadora Ygona Moura
A influenciadora Ygona Moura Crédito: Reprodução/Instagram @ygona.moura
Morreu nesta quarta-feira (27) a influenciadora Ygona Moura, vítima da Covid-19. O anúncio da morte foi feito por familiares no próprio perfil de Ygona, que ficou internada na UTI em São Paulo por mais de uma semana.
"Pessoal, perdemos a Ygona", escreveram os familiares nos stories do perfil da influenciadora no Instagram na noite desta quarta-feira.
Segundo a família, Ygona será sepultada às 11h desta quinta-feira (28) em um cemitério de São Paulo. Por causa do coronavírus, o caixão será lacrado e só 10 pessoas da família poderão acompanhar a despedida.
Dias antes de ser hospitalizada, a influencer postou um vídeo nas redes sociais minimizando os riscos de transmissão da Covid-19. Na gravação, ela incentivou aglomerações, assumindo que havia desrespeitado os protocolos de saúde e ainda contando detalhes das festas clandestinas que estava frequentando.
"Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso. Estava por tudo aquela festa e saí de lá quase 8h da manhã. Aglomerei mesmo e recebi bem para isso. Hoje, estou aqui pela Tiradentes, estou caçando um baile, quero aglomerar de novo, estava morrendo de saudade de aglomerar", disse a influencer.

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