Influenciadora Ygona Moura morre vítima da Covid-19

"Pessoal, perdemos a Ygona", escreveram os familiares nos stories do perfil da influenciadora no Instagram na noite desta quarta-feira.
Segundo a família, Ygona será sepultada às 11h desta quinta-feira (28) em um cemitério de São Paulo. Por causa do coronavírus, o caixão será lacrado e só 10 pessoas da família poderão acompanhar a despedida.
Dias antes de ser hospitalizada, a influencer postou um vídeo nas redes sociais minimizando os riscos de transmissão da Covid-19. Na gravação, ela incentivou aglomerações, assumindo que havia desrespeitado os protocolos de saúde e ainda contando detalhes das festas clandestinas que estava frequentando.
"Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso. Estava por tudo aquela festa e saí de lá quase 8h da manhã. Aglomerei mesmo e recebi bem para isso. Hoje, estou aqui pela Tiradentes, estou caçando um baile, quero aglomerar de novo, estava morrendo de saudade de aglomerar", disse a influencer.