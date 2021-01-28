Influenciadora Ygona Moura morre vítima da Covid-19

Segundo a família, Ygona será sepultada às 11h desta quinta-feira (28) em um cemitério de São Paulo. Por causa do coronavírus, o caixão será lacrado e só 10 pessoas da família poderão acompanhar a despedida.

"Gente, que noite foi essa? Noite de aglomeração com sucesso. Estava por tudo aquela festa e saí de lá quase 8h da manhã. Aglomerei mesmo e recebi bem para isso. Hoje, estou aqui pela Tiradentes, estou caçando um baile, quero aglomerar de novo, estava morrendo de saudade de aglomerar", disse a influencer.