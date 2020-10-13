Tirullipa anuncia que está com covid-19: 'o coronavírus não acabou'

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Depois de 7 meses lutando pra me livrar desse demo?nio o fi do cabrunco me pegou, mas ele entrou no organismo errado pois eu vou cagar ele ja? ja???? fica o aviso pra todos, tomem Cuidado, todo Cuidado e? pouco pois o infeliz do Corona vi?rus NA?O ACABOU gente ele ainda continua sim e esta? rondando entre no?s, por isso cuidem se, previnam-se!#usemascara? Deus e? contigo e comigo tambe?m????? passo bem e estou assintoma?tico grac?as a Deus?? #Na?oMeCOVIDpraNada #14diasdemolho assista os historis que la? explicarei melhor!