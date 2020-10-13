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Saúde

Tirullipa anuncia que está com covid-19: 'o coronavírus não acabou'

Humorista afirmou que passa bem e não apresenta sintomas, mas fez alerta aos seguidores: 'tomem cuidado'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 out 2020 às 18:44

Publicado em 13 de Outubro de 2020 às 18:44

O humorista Tirullipa confirmou que está com covid-19 em 13 de outubro de 2020
O humorista Tirullipa confirmou que está com covid-19 em 13 de outubro de 2020 Crédito: Instagram / @Tirullipa
O humorista Tirullipa, filho do deputado federal Tiririca, anunciou que foi diagnosticado com a covid-19 nesta terça-feira, 13. Em seu Instagram, ele relatou que "passa bem" e está "assintomático": "Deu positivo bem na hora que eu ia gravar meu filme".
"Testei positivo para covid-19. Depois de sete meses lutando para me livrar desse demônio, o 'fi do cabrunco' me pegou, mas ele entrou no organismo errado, pois eu vou 'c...' ele já, já", disse, em tom bem-humorado.
"Eu tô brincando, mas tô falando sério. Eu levo na brincadeira sabe por quê? Porque o corona não merece, não. Quero que vocês deem risada, mas se previnam. O negócio é sério", continuou Tirullipa em outro momento.

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"Fica o aviso pra todos: tomem cuidado, todo cuidado é pouco pois o infeliz do coronavírus não acabou! Gente, ele ainda continua sim, e está rondando entre nós. Por isso, cuidem-se, previnam-se e usem máscara!", concluiu.
Tirullipa ainda fez um alerta a fãs com quem tenha encontrado recentemente: "Se você teve contato comigo esses dias, pediu foto em aeroporto, restaurante, faça o exame!"

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