Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Nossa princesa descansou"

Influencer com câncer morre após testar positivo para Covid duas vezes

Ana Paula Rubini, de 30 anos, enfrentava um linfoma e testou positivo para o coronavírus duas vezes neste ano com diferença de um mês, em agosto e setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2020 às 08:47

Publicado em 08 de Outubro de 2020 às 08:47

A influencer Ana Paula Rubini
A influencer Ana Paula Rubini Crédito: Reprodução/Instagram @anapaular__
A influenciadora Ana Paula Rubini, de 30 anos, morreu no domingo (4) pela infecção do coronavírus. A mulher estava em tratamento contra um câncer e possuía mais de 133 mil seguidores no Instagram e outros mais de 400 mil no TikTok. 
Ana compartilhava seu cotidiano no hospital e lutava contra um linfoma pela segunda vez quando, em agosto, teve o resultado positivo para a Covid-19. No último dia 25 de setembro, voltou a postar no Instagram que havia testado novamente positivo para a doença. 
Na ocasião, chegou a relatar por meio de post que havia tido uma noite horrível e que quando apresentou quadro mais grave de febre chegou a desmaiar. 

Veja Também

Kylie Jenner combina unhas pontudas com bolsa de R$ 450 mil

Monique Evans abre o jogo sobre separação de Cacá Werneck: "Já deu"

Galisteu diz que Ayrton Senna não realizou grande sonho da vida

Em seu perfil do Instagram, na manhã desta quinta (8), uma postagem de vídeo trazia a legenda: "Nossa princesa descansou". 
Ana deixa marido e filha de 10 anos de idade.
Ver essa foto no Instagram

Nossa princesa descansou ?

Uma publicação compartilhada por ??? ????? ?????? (@anapaular__) em

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Funcionário é preso suspeito de furtar R$ 3 mil em mercadorias em Vila Velha
auto-upload
Ex-jogadora vira 1ª mulher a treinar um time nas grandes ligas europeias
Imagem de destaque
Morte de empresário da Praia do Costa: cinco vão a júri pelo crime

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados