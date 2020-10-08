Influencer com câncer morre após testar positivo para Covid duas vezes

A influenciadora Ana Paula Rubini, de 30 anos, morreu no domingo (4) pela infecção do coronavírus. A mulher estava em tratamento contra um câncer e possuía mais de 133 mil seguidores no Instagram e outros mais de 400 mil no TikTok.
Ana compartilhava seu cotidiano no hospital e lutava contra um linfoma pela segunda vez quando, em agosto, teve o resultado positivo para a Covid-19. No último dia 25 de setembro, voltou a postar no Instagram que havia testado novamente positivo para a doença.
Na ocasião, chegou a relatar por meio de post que havia tido uma noite horrível e que quando apresentou quadro mais grave de febre chegou a desmaiar.
Em seu perfil do Instagram, na manhã desta quinta (8), uma postagem de vídeo trazia a legenda: "Nossa princesa descansou".
Ana deixa marido e filha de 10 anos de idade.