Influencer com câncer morre após testar positivo para Covid duas vezes

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Ontem não foi fácil ... o teste do COVID de positivo de novo .... sai do outro quarto , pra ala do covid , tive febre novamente e ontem desmaiei. Foi uma noite horrível ! Porém o tratamento não vai parar .. continuo na pré mobilização das células !! Agora é orar p q Deus tenha misericórdia de mim e me cure do covid , pois está muito difícil ... orem por mim , obrigada pelo carinho e pela atenção de todos vcs ???? desculpa não responder todo mundo ? #linfoma #covid