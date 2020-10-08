Galisteu diz que Ayrton Senna não realizou grande sonho da vida

A apresentadora Adriane Galisteu Crédito: Reprodução/Instagram @galisteuoficial

Em entrevista ao canal de YouTube "Rap77", Adriane Galisteu , 47, comentou sobre sua relação com o piloto brasileiro Ayrton Senna . Os dois namoraram por cerca de um ano até a morte do piloto em maio de 1994.

Questionada sobre a vida ao lado do ícone da F-1, Galisteu admitiu que Senna tinha fixação pelo trabalho e que por isso, acabou não realizando um grande sonho de sua vida. "O sonho dele era conhecer a Disney, e ele morreu sem conhecer. Isso é muito trágico", afirmou a apresentadora que hoje é casada com Alexandre Iodice.

Segundo ela, o piloto não conseguia relaxar 100% nem quando estava de férias, e tirava poucos dias para descansar em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. "Eu falava assim: 'Poxa, a gente está viajando, você conhece do aeroporto até o hotel e do hotel até o autódromo, mas não conhece mais nada. Então, a gente tem que saber se divertir também'", contou Galisteu.

Adriane Galisteu também disse que sente orgulho e prazer em falar do ex-companheiro. "Meu filho tem 10 anos e sabe muito bem quem ele é, quem ele foi, que ele foi meu namorado, tudo o que eu vivi. E já é fã do Ayrton Senna", garantiu.

A apresentadora contou que ao contrário do que as pessoas acham, ela não fica incomodada em abordar a relação do passado, mesmo em meio a tantas polêmicas -como a de que ela não era aceita pela família do piloto. "Não tem como fugir de uma história tão grande, tão maravilhosa e tão poderosa quanto essa", afirmou.