Whoopi Goldberg confirma continuação de 'Mudança de Hábito'

Buena Vista Pictures/Reprodução Crédito: A atriz Whoopi Goldberg em cena do filme Mudança de Hábito

Whoopi Goldberg , 64, confirmou que está trabalhando em uma nova continuação do filme "Mudança de Hábito", sucesso de 1992. O filme já teve uma continuação no ano seguinte, com o título "Mudança de Hábito 2: Mais Confusões no Convento".

A atriz foi entrevistada no The Late Late Show pelo apresentador James Corden, 42, e disse que está discutindo com o estúdio como reunir o elenco para o terceiro filme da franquia.

"Por muito tempo disseram que ninguém iria querer assistir", contou a atriz. "E descobrimos recentemente que isso talvez não seja verdade. Muitas pessoas querem assistir. Então estamos trabalhando muito para descobrir como podemos reunir todo mundo para fazer um retorno."

Goldberg comentou que ainda tem muito carinho pelo trabalho, que está perto de completar 30 anos. "É divertido e nos faz sentir bem, que não deixa ninguém bravo", avaliou. "Tem pessoas cantando bem, pessoas cantando mal, pessoas cantando mais ou menos e algumas freiras. O que pode ser melhor do que isso?"