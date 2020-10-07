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Marília Mendonça tira sarro após ter seu cartão clonado

Cantora brincou com a situação nas redes sociais nesta quarta (7)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 out 2020 às 14:14

Publicado em 07 de Outubro de 2020 às 14:14

A cantora Marília Mendonça
A cantora Marília Mendonça Crédito: Reprodução/Instagram @mariliamendoncacantora
A cantora Marília Mendonça, 25, não escondeu o seu bom humor nesta quarta-feira (7). Isso porque a sertaneja fez piada ao contar que teve seu cartão de crédito clonado.
Segundo ela, o ladrão tentou passar R$ 12 mil em passagens para Cancún, no México. Entretanto, a rainha da sofrência mostrou não ter se preocupado com a situação. "Você já foi mais humilde, cara", tuitou a artista, que logo em seguida brincou ainda mais com o ocorrido.
"Percebe-se que esse ladrão não é nada visionário... um ladrão empreendedor investiria numa empresa", completou a cantora.
Os seguidores de Marília não pouparam comentários e piadas. Um deles ressaltou: "Se pelo menos tivesse comprado a sua junto né?". Já outro internauta contou: "Isso pelo menos dá uma auto estima boa. Uma vez uma criatura clonou meu cartão pra comprar um pastel".

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Com mais de seis milhões de seguidores no Twitter, a cantora é bem ativa na rede social. Sempre compartilhando reflexões e piadas, Marília é usuária assídua do site. Ela já usou o perfil para contar que, durante o isolamento social imposto pelo coronavírus, descobriu que gosta de cozinhar, mostrando fotos de uma pizza feita por ela.
"Apresento a vocês o meu maior aprendizado durante a quarentena: amar a culinária. Antes da quarentena, não sabia fritar nem um ovo. hoje em dia tenho ficado cada vez mais orgulhosa. Apreciem minha primeira produção de pizza".

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