Música

Marília Mendonça anuncia live do 1º DVD e divulga nova música com o ex, Murilo Huff

Cantora contou as novidades no Encontro nesta quinta (17)

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 14:22

Redação de A Gazeta

Marília Mendonça no primeiro show depois do nascimento do filho, em São Paulo Crédito: Randes Filho
Marília Mendonça, 24, divulgou uma novidade inédita durante sua entrevista no programa Encontro com Fátima Bernardes nesta quinta-feira (17). A cantora irá realizar uma live especial no próximo dia 17 de outubro, cantando suas músicas do 1º DVD da carreira.
Segundo ela, a ideia partiu de recriar o show de 2015, agora com novos arranjos e também composições da própria Marília. "Vou cantar algumas músicas que nunca tive coragem de gravar comercialmente. Quero mostrar como fui construída e como sou grata a tudo isso", afirmou.
A rainha da sofrência também disse que a quarentena foi difícil para seu psicológico e que teve muitas oscilações. "[Com a live] vamos voltar para 2015 porque ninguém aguenta mais esse ano", brincou a cantora sertaneja.

Ao se despedir de Fátima, Marília aproveitou para divulgar o trabalho do seu ex-namorado Murilo Huff. "Hoje o pai do meu filho lança a música 'Imune' que gravamos juntos e está muito bacana." Entretanto, a sertaneja errou o nome da canção, que se chama "Frieza" e já está disponível em todas as plataformas digitais.
Com repertório do seu primeiro DVD, gravado em 2015 na cidade de Itaituba, no Pará, Marília Mendonça irá realizar o show transmitido pelo YouTube às 20h do dia 17 de outubro. Entre as músicas de sucesso, já conhecidas pelo público, estão "Infiel", "Como Faz Com Ela", "Alô Porteiro", "Folgado", "Meu Cupido é Gari" entre outras.

